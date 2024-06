Liên quan vụ người đàn ông chém bố và anh trai ở huyện Quốc Oai, Công an TP Hà Nội cho biết Công an huyện Quốc Oai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ Trần Khánh Hà (41 tuổi) để điều tra hành vi Giết người.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 26/6, Công an huyện Quốc Oai cho biết, đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội bắt giữ Trần Khánh Hà (SN 1983, HKTT: Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) để điều tra hành vi giết người.

Đối tượng Trần Khánh Hà - Ảnh: VOV

Trước đó, khoảng 21h45 ngày 25/6/2024, do mâu thuẫn bột phát trong gia đình, Trần Khánh Hà đã sử dụng dao chém bố đẻ là ông L (SN 1953) và anh trai là anh H (SN 1978).

Ông L và anh H được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do thương tích nặng, ông L đã tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ về nhà.

Clip ghi lại sự việc - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VOV, tiếp nhận thông tin, Công an huyện Quốc Oai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiến hành bắt giữ đối tượng, thu giữ hung khí gây án.

Hiện Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Công an huyện Quốc Oai phối hợp các đơn vị chức năng thuộc Công an TP. Hà Nội điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

