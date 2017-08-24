Các công tố viên cho biết bị cáo đã chuyển dạ rồi sinh con một mình trong nhà bếp, tự cắt dây rốn và bỏ đứa bé trong bụi hoa vì không muốn bạn trai phải hoảng sợ.

Theo trang Daily Mail, người mẹ vô nhân tính tên Sidney Woytasczyk, 21 tuổi. Thứ tư ngày 16/8 vừa qua, cô đã phải ra hầu tòa vì bị buộc tội vì hành vi vứt bỏ con vào bụi hoa gần nhà tại Houston (Mỹ).

Đứa bé tội nghiệp được một người qua đường phát hiện trong tình trạng bị kiến bu đầy người. Woytasczyk thậm chí còn nói với điều tra viên rằng cô không muốn làm mẹ, không muốn nhìn thấy đứa bé nên mới vứt con đi như vậy.

Em bé hiện đang được các nhân viên y tế chăm sóc do bị nhiễm khuẩn sau khi người mẹ xé nhau thai ra làm đôi. Bé gái còn có nguy cơ viêm màng não và khó lòng sống sót.

Cảnh sát cho biết, Woytasczyk nói rằng cô đã hoảng hốt sau khi sinh con vì trước đó cô không hề biết mình đang mang thai.

Dây rốn không được cắt đúng cách nên bé gái đã có nguy cơ chảy máu đến chết. Sau khi vứt con vào bụi rậm, người mẹ lau dọn sạch sẽ và bình thản đi vào nhà để... ngủ.

Hiện tại em bé đang trong phòng điều trị đặc biệt tại Bệnh viện Nhi Texas. Em có triệu chứng tim đập nhanh nhưng hiện tình trạng đã ổn định hơn.

Công tố viên cũng cho biết Woytasczyk đã nói việc có con sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cô vào bạn trai. Skillern, bạn trai của nghi phạm, được xác nhận không biết bạn gái có thai nên được xử không liên quan đến vụ án.

Hiện tại anh ta đang chờ kết quả xét nghiệm ADN để biết chắc mình có phải cha đứa bé hay không. Nếu đúng anh muốn giành quyền nuôi con với mẹ của bạn gái. Tòa án sẽ căn cứ theo luật để quyết định đứa bé thuộc về ai. Hiện tại bé gái vẫn được chăm sóc tại bệnh viện.

Về phần Woytasczyk, cô bị kết tội bỏ con và gây ra tổn thương thân thể nghiêm trọng. Nếu bị kết án, cô có thể phải lãnh 20 năm tù.