Dai-ichi Life Việt Nam đón nhận Giải thưởng

Đời sống 11/08/2022 17:13

Giải thưởng “Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững 2022” do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư công bố và tôn vinh. Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) đã vinh dự nhận giải này.

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Ông Seigo Fujimaru – Phó Tổng Giám đốc Điều hành Dai-ichi Life Việt Nam, nhận giải thưởng “Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững 2022”

Chương trình bình chọn “Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững” được khởi xướng nhằm ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp đã góp phần vào việc phát triển bền vững, thân thiện với môi trường và công bằng xã hội; đồng thời thúc đẩy xu hướng phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Đáp ứng xuất sắc các tiêu chí về Tăng trưởng ổn định, Văn hoá doanh nghiệp bền vững, Quản trị doanh nghiệp, Bảo vệ môi trường và Trách nhiệm xã hội, Dai-ichi Life Việt Nam nằm trong số ít các doanh nghiệp tại Việt Nam vinh dự được bình chọn “Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững 2022”,

Điều này minh chứng cho chiến lược phát triển đúng đắn của công ty trong suốt 15 năm qua: kinh doanh bền vững gắn liền với trách nhiệm xã hội doanh nghiệp; tăng trưởng xanh và thân thiện với môi trường nhằm góp phần bảo vệ hệ sinh thái và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam.

Dai-ichi Life Việt Nam đón nhận Giải thưởng - Ảnh 2

Ông Seigo Fujimaru – Phó Tổng Giám đốc Điều hành Dai-ichi Life Việt Nam, nhận giải thưởng “Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững 2022”

Ông Trần Đình Quân, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi rất vinh dự khi được trao Giải thưởng “Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững 2022”.

Giải thưởng là niềm khích lệ to lớn và càng trở nên ý nghĩa trong thời điểm Dai-ichi Life Việt Nam đang triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm chặng đường “15 năm Kết nối Triệu Yêu Thương” với đất nước và người dân Việt Nam.

Là thương hiệu BHNT đến từ Nhật Bản, với hướng đi khác biệt "Tốt nhất hơn lớn nhất", Dai-ichi Life Việt Nam sẽ tiếp tục chiến lược phát triển bền vững, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh doanh với trách nhiệm xã hội”.

“Đặc biệt, nhằm hưởng ứng chiến dịch bảo vệ môi trường và cam kết hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Tập đoàn Dai-ichi Life trên toàn cầu, trong thời gian sắp tới, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ đẩy mạnh giáo dục về bảo vệ môi trường cho cộng đồng, tiếp tục triển khai các chuỗi hoạt động và sáng kiến trong chương trình “15 năm Kết nối triệu yêu thương - Hạnh phúc cho Trái đất” như trồng cây xanh, giảm rác thải nhựa, văn phòng xanh, giảm khí carbon… nhằm góp phần lan tỏa phong cách sống Nhật Bản - sống xanh, sống yêu thương, khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần cho người dân Việt Nam và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng”, ông Quân chia sẻ thêm.

Trải qua chặng đường 15 năm hình thành và phát triển, Dai-ichi Life Việt Nam đã ghi dấu sự trưởng thành vượt bậc về tầm vóc, vị thế với số lượng khách hàng tăng gấp 12 lần, số nhân viên và tư vấn tài chính tăng 20 lần, tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng 50 lần, tổng vốn đầu tư tăng 41 lần, và tổng giá trị tài sản tăng 64 lần.

Trong năm 2021, trước những biến động và thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Dai-ichi Life Việt Nam đã phát huy nội lực và nỗ lực vươn lên, đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm trên 18.650 tỷ đồng, tăng 19,4% so với năm 2020, tiếp tục giữ vị trí Top 3 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ nước ngoài về thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm tại Việt Nam. Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản do Dai-ichi Life Việt Nam quản lý gần 46.400 tỷ đồng.

Dai-ichi Life Việt Nam đã xây dựng nền tảng vững chắc với mạng lưới kinh doanh vững mạnh, giữ vị trí thứ ba trên thị trường với hơn 290 văn phòng “phủ sóng” khắp 63 tỉnh thành tại Việt Nam, phục vụ hơn 4 triệu khách hàng thông qua đội ngũ 1.800 nhân viên và 120.000 tư vấn tài chính chuyên nghiệp. Dai-ichi Life Việt Nam cũng là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có mức vốn đầu tư lớn nhất thị trường – 7.700 tỷ đồng.

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