“Sound of Trust” phiên bản Việt vang lên tại Hội nghị Khách hàng Mastercard

Tại hội nghị, các chuyên gia đã chia sẻ góc nhìn và những hiểu biết chuyên sâu về thị trường và xu hướng tiêu dùng, vai trò của công nghệ đối với tương lai của đất nước, triển vọng cho việc phát triển các giải pháp thanh toán tại Việt Nam.

Với chủ đề Một thế giới phi tiền mặt – Tăng tốc, Đổi mới, Kết nối bạn với những Tiềm năng vô giá, hội nghị đã phác thảo nên hiện trạng của ngành thanh toán, vạch ra phương hướng hợp tác giữa Mastercard và các đối tác chủ chốt, nhằm mục tiêu tăng cường năng lực thanh toán và chất lượng dịch vụ cho thị trường Việt Nam với quy mô gần 100 triệu dân.

Những cuộc thảo luận đã hé lộ tầm quan trọng của các giải pháp công nghệ trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi, từ việc giúp tạo ra các tài sản kỹ thuật số mới cho đến nâng cao hiệu quả dòng tiền và trao quyền cho một thế hệ người tiêu dùng tiếp theo.

Ông Safdar Khan – Chủ tịch khu vực Đông Nam Á của Mastercard

Ông Safdar Khan, Chủ tịch khu vực Đông Nam Á của Mastercard chia sẻ: “Cùng với các quốc gia Đông Nam Á khác, Việt Nam đang trên con đường phát triển tất yếu, đã thể hiện khả năng thích ứng và phát triển vượt bậc.

Với thành tích ấn tượng này, tất cả các bên tham gia thị trường cần hợp tác với nhau để đảm bảo sự tăng trưởng bền vững. Không chỉ cung cấp công nghệ thanh toán mới cho các đối tác, Mastercard còn cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với chính phủ Việt Nam cũng như các doanh nghiệp để xây dựng những giải pháp nhằm thúc đẩy một xã hội tài chính toàn diện và giúp Việt Nam hiện thực hóa tầm nhìn về một nền kinh tế phi tiền mặt. Bằng cách tận dụng chuyên môn toàn cầu, Mastercard sẽ sát cánh cùng Việt Nam trên hành trình hướng tới một nền kinh tế hội nhập và cạnh tranh hơn”.

Tại sự kiện, bà Winnie Wong, Giám đốc Quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, Lào và Campuchia khẳng định cam kết mạnh mẽ hơn của Mastercard đối với thị trường Việt Nam thông qua các quan hệ đối tác đột phá: “Mastercard rất vinh dự được hỗ trợ chính phủ Việt Nam và các đối tác trong việc thúc đẩy sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch và hướng tới một xã hội phi tiền mặt. Mastercard kỳ vọng có thể vận dụng các công nghệ và giải pháp thanh toán tiên tiến nhất, cũng như kinh nghiệm chuyên môn trên toàn cầu của mình, để xây dựng những chương trình và giải pháp phù hợp, chất lượng nhất cho thị trường, đáp ứng nhu cầu của các đối tác, doanh nghiệp, tổ chức và người dân”.

Bà Winnie Wong – Giám đốc Quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, Lào và Campuchia

Bên cạnh những nỗ lực trong việc hợp tác nhằm thúc đẩy một nền kinh tế phi tiền mặt và bao trùm, Mastercard còn tiến thêm một bước trong việc thiết lập và củng cố sự hiện diện của mình tại thị trường Việt Nam với việc ra mắt “Sound of Trust” (Âm thanh của sự tin cậy) phiên bản Việt, đây là giai điệu thương hiệu và thân thuộc đối với khách hàng của Mastercard trên toàn thế giới.

Tại Hội nghị Khách hàng Mastercard 2022, âm thanh này đã được thể hiện qua một màn biểu diễn chưa từng có bằng các nhạc cụ truyền thống của Việt Nam như sáo, đàn tranh, đàn bầu và trống. Điều này vừa tạo nên phong vị địa phương độc đáo, vừa không làm mất đi nhịp điệu gốc mang tính biểu tượng của Mastercard.

Sự kiện năm nay đánh dấu một dấu mốc mới trên hành trình của Mastercard tại Việt Nam, cũng như mở ra giai đoạn phát triển thanh toán không dùng tiền mặt kế tiếp với sự tham gia tích cực của các đối tác trong nước.

Sự kiện này cũng củng cố cam kết của Mastercard đối với Việt Nam, một trong những thị trường trọng yếu của Mastercard tại châu Á - Thái Bình Dương, trong bối cảnh Việt Nam đã và đang hội nhập sâu rộng với tầm nhìn thanh toán phi tiền mặt, hướng đến một nền kinh tế số năng động, linh hoạt và phát triển bền vững.