CV là gì? Job3s chia sẻ cách viết CV đúng chuẩn

Một hồ sơ xin việc đầy đủ sẽ gồm các giấy tờ sau:

CV là từ viết tắt của cụm từ “Curriculum Vitae” trong tiếng Anh, hiểu đơn giản là sơ yếu lý lịch cá nhân. CV là bản tóm tắt những thông tin cá nhân về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, mục tiêu nghề nghiệp, các kỹ năng và chuyên môn.

- Sổ hộ khẩu

- CV xin việc

- Giấy khai sinh( bản sao)

- Giấy khám sức khỏe ( dưới 6 tháng)

- Chứng chỉ liên quan

- Ảnh thẻ ( 3x4)

CV giúp nhà tuyển dụng tiết kiệm thời gian trao đổi trực tiếp với ứng viên

2. Vai trò của CV là gì khi xin việc?

CV đóng vai trò quan trọng trong quá trình tuyển dụng. Hầu hết tất cả các công ty, doanh nghiệp đều yêu cầu ứng viên gửi CV online đơn giản trước khi bước vào giai đoạn phỏng vấn.

Thông qua những thông tin trong CV, nhà tuyển dụng sẽ có những đánh giá sơ lược về ứng viên. Một vị trí trong một doanh nghiệp thường có rất nhiều ứng viên ứng tuyển. Nhà tuyển sẽ không có đủ thời gian để phỏng vấn từng người. Vậy nên, CV là công cụ đắc lực giúp nhà tuyển dụng lựa chọn được ứng viên phù hợp và nhanh nhất.

3. CV xin việc gồm những gì?

Vậy một bản CV xin việc sẽ gồm những nội dung gì? Những nội dung nào là không thể thiếu trong một bản CV cơ bản? Cùng tiếp tục theo dõi đoạn bài viết dưới đây.

Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là phần không thể thiếu đối với bất kỳ bản CV nào. Trong phần này, ứng viên cần phải để cập đầy đủ các nội dung sau: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ , email liên lạc

Mục tiêu nghề nghiệp

Ở phần mục tiêu nghề nghiệp, ứng viên nên nêu rõ mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn của mình. Từ mục tiêu nghề nghiệp, nhà tuyển dụng có thể biết được định hướng công việc tương lai của bạn là như thế nào và có phù hợp với doanh nghiệp không.

Kinh nghiệm làm việc

Kinh nghiệm làm việc là yếu tố để nhà tuyển dụng đánh giá năng lực của bạn. Ở mục này, bạn nên đề cập đến những kinh nghiệm làm việc gần nhất và phù hợp với vị trí ứng tuyển.

Kinh nghiệm làm việc là mục quan trọng nhất của một CV

Học vấn

Về học vấn, ứng viên có thể trình bày các nội dung sau: trường Đại học của bạn, ngành học, điểm GPA, hạng tốt nghiệp. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể liệt kê những khoá học ngắn hạn đã tham gia.

Kỹ năng

Về kỹ năng trong CV mà bạn có thể liệt kê vào như kỹ năng tin học văn phòng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm…

Mục khác

Ở phần mục khác, bạn có thể nêu các chứng chỉ, giải thưởng mà mình đạt được trong quá trình học và làm việc. Đây chính là điểm cộng giúp bạn ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng. Bên cạnh đó, bạn có thể liệt kê thêm các mục khác như người tham khảo, hoạt động ngoại khoá.

Các chứng chỉ, giải thưởng sẽ làm CV của bạn trở nên thu hút hơn trong mắt nhà tuyển dụng

4. Job3s bật mí những lưu ý để viết CV ấn tượng

Để viết được một bản CV chuyên nghiệp là điều không hề dễ dàng, đặc biệt là sinh viên mới ra trường. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý những điều sau đây là có thể tạo cho mình một bản CV vô cùng chuyên nghiệp, đầy đủ:

- Trình bày thông tin ngắn gọn, súc tích, không sử dụng quá nhiều màu sắc trong một CV

- Sử dụng từ khoá phù hợp với vị trí ứng tuyển

- Bản CV nên gói gọn trong 1-2 trang A4

- Sử dụng 1 font chữ đồng nhất trong CV

- Chuyển CV về định dạng PDF để CV không bị lỗi về font chữ

Một CV hoàn chỉnh, chuyên nghiệp nên dài từ 1-2 trang A4

5. Tạo CV chỉ trong 3 giây trên web job3s

Có rất nhiều cách để tạo CV online đơn giản. Bạn có thể tạo CV xin việc bằng nhiều công cụ miễn phí như Canvas, Photoshop, Powerpoint, Illustrator. Một cách khác là tạo CV trên web Job3s.

Job3s có rất nhiều mẫu CV khác nhau từng phong cách cho từng ngành nghề. Để tạo được một CV xịn sò cho bản thân, bạn có thể tham khảo các mẫu CV trên ứng dụng này.

Job3s có nhiều mẫu CV khác nhau theo từng ngành nghề cho ứng viên lựa chọn

Như vậy, bài viết trên đã chia sẻ đến bạn CV là gì, những lưu ý và cách tạo CV sao cho chuyên nghiệp. Hy vọng với những kiến thức bổ ích trên sẽ giúp bạn tạo được bản CV vô cùng xịn sò.