Đối tượng Khoa đã quay lại clip ân ái trong những lần hẹn hò bí mật để nhằm tống tiền người tình đi 'vụng trộm' có ý định chấm dứt mối quan hệ.

Dẫn theo thông tin từ báo Người lao động, vào ngày 7/7/2023 tại Thanh Hóa vừa xảy ra vụ việc một phụ nữ bị người tình quay clip ân ái và đe dọa tống tiền. Đối tượng là Phạm Viết Khoa (SN 1997, ngụ xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo Công an huyện Thường Xuân, từ tháng 3 đến tháng 6/2023, thông qua mạng xã hội Tiktok, Khoa có quen và nảy sinh tình cảm yêu đương với chị T. (ngụ địa bàn huyện Thường Xuân). Trong những lần lần hẹn hò, quan hệ, Khoa đã sử dụng điện thoại chụp ảnh, quay clip cảnh ân ái giữa hai người.

Đối tượng Phạm Viết Khoa tại đồn công an - Ảnh: Báo Người lao động.

Đầu tháng 6/2023, khi chị T. nói đã có gia đình và muốn chấm dứt tình cảm với thanh niên này. Nảy sinh ý đồ tống tiền, Khoa nhiều lần đe dọa, uy hiếp nếu không đưa 5 triệu đồng thì sẽ gửi hình ảnh, clip lúc ân ái giữa hai người lên mạng xã hội và gửi cho người thân chị T.

Theo thông tin từ VTC News, do lo sợ nên chị T. chuyển cho Khoa 3 triệu đồng. Còn 2 triệu đồng chị T. muốn gặp mặt đưa trực tiếp để Khoa xóa hết các hình ảnh, clip. Khi Khoa đang nhận 2 triệu đồng tiền mặt thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thường Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ.

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