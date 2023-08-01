Clip: Nhói lòng hình ảnh cuối cùng về tổ công tác CSGT làm nhiệm vụ ở đèo Bảo Lộc trước lúc hy sinh

Đời sống 01/08/2023 15:03

Đây là đoạn clip lưu lại những hình ảnh cuối cùng về các chiến sỹ thuộc tổ công tác CSGT trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã hy sinh trong vụ sạt lở đất hôm 30/7.

Theo thông tin từ VietnamPlus, sau vụ sạt lở đầu tiên, nhiều đất đá từ trên cao rơi xuống, ngổn ngang trên mặt đường. Lúc này khoảng 12h trưa ngày 30/7, các chiến sỹ vẫn miệt mài thực hiện nhiệm vụ.

Tổ công tác đã chung tay cùng người dân di chuyển tảng đá lớn. Nhờ vậy, các phương tiện giao thông có thể di chuyển trên đèo Bảo Lộc dễ dàng hơn.

Đây là những hình ảnh cuối cùng về các chiến sỹ thuộc tổ công tác Cảnh sát Giao thông trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) trong vụ sạt lở đất hôm 30/7 - Clip: VietnamPlus

Dưới trời mưa, các chiến sỹ tiếp tục điều phối giao thông trước khi về trạm nghỉ trưa. Đến 14h30 cùng ngày, các cán bộ chiến sĩ đang trở về Chốt Cảnh sát Giao thông Trạm Madaguoi thì gặp sự cố sạt lở đất.  

Vụ sạt lở thứ hai đã cướp đi sinh mạng của ba chiến sỹ và một người dân địa phương, khiến cho dư luận cả nước đau xót, tiếc thương. 

Theo thông tin từ báo Dân Trí, sáng nay 1/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận các cán bộ, chiến sĩ xuất hiện trong clip đăng tải trên mạng xã hội chính là các thành viên của tổ công tác CSGT Trạm Madaguoi.

Theo nội dung clip, sáng 30/7, nhận được thông tin có nhiều tảng đá lớn từ trên cao rơi xuống, án ngữ giữa mặt đường đèo, Tổ công tác Chốt CSGT đèo Bảo Lộc gồm Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Đại úy Lê Ánh Sáng và một cán bộ CSGT khác đã đến hiện trường xử lý.

Các cán bộ CSGT đến để hỗ trợ đưa tảng đá ra khỏi mặt đường, tránh gây ùn tắc giao thông trên đèo Bảo Lộc. Tuy nhiên, tảng đá quá lớn, việc di chuyển ra khỏi mặt đường gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, đoạn đường đèo bị tắc nghẽn giao thông không thể điều xe máy múc, máy ủi nên nhiều tài xế và hành khách trên đường chung tay cùng cán bộ CSGT đẩy hòn đá ra khỏi lòng đường.

Hình ảnh cán bộ chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ trước lúc hy sinh - Clip: Báo Dân Trí

Sau thời gian dài vật lộn, cuối cùng tảng đá lớn đã được di chuyển ra khỏi mặt đường đèo. Các phương tiện lưu thông trở lại bình thường.

Không lâu sau đó, các cán bộ chiến sĩ trở về Chốt CSGT Trạm Madaguoi để di chuyển thiết bị, phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm và gặp sự cố sạt lở đất.

Hậu quả, Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành, Đại úy Lê Ánh Sáng và anh Phạm Ngọc Anh (người dân địa phương) bị đất đá vùi lấp tử vong.

 

Vụ sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc: Hình ảnh 3 cán bộ chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ trước lúc hy sinh

Vụ sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc: Hình ảnh 3 cán bộ chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ trước lúc hy sinh

Trên trang mạng xã hội mới đây, một clip ghi lại cảnh các thành viên của tổ công tác CSGT Trạm Madaguoi đang hỗ trợ đưa tảng đá ra khỏi mặt đường, tránh gây ùn tắc giao thông trên đèo Bảo Lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   sạt lở đèo Bảo Lộc cán bộ CSGT hy sinh chiến sỹ hy sinh

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 38 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 1 giờ 23 phút trước
Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 2 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi