Clip: Nhói lòng hình ảnh cuối cùng về tổ công tác CSGT làm nhiệm vụ ở đèo Bảo Lộc trước lúc hy sinh

Tổ công tác đã chung tay cùng người dân di chuyển tảng đá lớn. Nhờ vậy, các phương tiện giao thông có thể di chuyển trên đèo Bảo Lộc dễ dàng hơn.

Theo thông tin từ VietnamPlus, sau vụ sạt lở đầu tiên, nhiều đất đá từ trên cao rơi xuống, ngổn ngang trên mặt đường. Lúc này khoảng 12h trưa ngày 30/7, các chiến sỹ vẫn miệt mài thực hiện nhiệm vụ.

Đây là những hình ảnh cuối cùng về các chiến sỹ thuộc tổ công tác Cảnh sát Giao thông trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) trong vụ sạt lở đất hôm 30/7 - Clip: VietnamPlus

Dưới trời mưa, các chiến sỹ tiếp tục điều phối giao thông trước khi về trạm nghỉ trưa. Đến 14h30 cùng ngày, các cán bộ chiến sĩ đang trở về Chốt Cảnh sát Giao thông Trạm Madaguoi thì gặp sự cố sạt lở đất.

Vụ sạt lở thứ hai đã cướp đi sinh mạng của ba chiến sỹ và một người dân địa phương, khiến cho dư luận cả nước đau xót, tiếc thương.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, sáng nay 1/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận các cán bộ, chiến sĩ xuất hiện trong clip đăng tải trên mạng xã hội chính là các thành viên của tổ công tác CSGT Trạm Madaguoi.

Theo nội dung clip, sáng 30/7, nhận được thông tin có nhiều tảng đá lớn từ trên cao rơi xuống, án ngữ giữa mặt đường đèo, Tổ công tác Chốt CSGT đèo Bảo Lộc gồm Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Đại úy Lê Ánh Sáng và một cán bộ CSGT khác đã đến hiện trường xử lý.

Các cán bộ CSGT đến để hỗ trợ đưa tảng đá ra khỏi mặt đường, tránh gây ùn tắc giao thông trên đèo Bảo Lộc. Tuy nhiên, tảng đá quá lớn, việc di chuyển ra khỏi mặt đường gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, đoạn đường đèo bị tắc nghẽn giao thông không thể điều xe máy múc, máy ủi nên nhiều tài xế và hành khách trên đường chung tay cùng cán bộ CSGT đẩy hòn đá ra khỏi lòng đường.

Hình ảnh cán bộ chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ trước lúc hy sinh - Clip: Báo Dân Trí

Sau thời gian dài vật lộn, cuối cùng tảng đá lớn đã được di chuyển ra khỏi mặt đường đèo. Các phương tiện lưu thông trở lại bình thường.

Không lâu sau đó, các cán bộ chiến sĩ trở về Chốt CSGT Trạm Madaguoi để di chuyển thiết bị, phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm và gặp sự cố sạt lở đất.

Hậu quả, Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành, Đại úy Lê Ánh Sáng và anh Phạm Ngọc Anh (người dân địa phương) bị đất đá vùi lấp tử vong.