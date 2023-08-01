Thủ tướng cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 CSGT hy sinh trong vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc

Đời sống 01/08/2023 06:01

Theo quyết định, ba liệt sĩ hy sinh khi đang cứu hộ cứu nạn trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) được cấp bằng "Tổ quốc ghi công", gồm: Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành, Đại úy Lê Ánh Sáng.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 31/7, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 900/QĐ-TTg về việc cấp bằng “Tổ quốc ghi công”.

Theo đó, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19/6/2015; Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 02/2020/UBTVQH14 ngày 9/12/2020;

Căn cứ Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 51/TTr-LĐTBXH ngày 31/7/2023,

Thủ tướng Chính phủ Quyết định cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho 3 liệt sĩ thuộc Bộ Công an, đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu thảm hoạ thiên nhiên tại khu vực đèo Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Thủ tướng cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 CSGT hy sinh trong vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc - Ảnh 1
Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành và Đại úy Lê Ánh Sáng (từ trái qua) - Ảnh: Báo Lao Động

3 liệt sĩ được cấp bằng "Tổ quốc ghi công" gồm:

1. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Thường, Trung tá Công an nhân dân, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng; nguyên quán: Xã Nam Hưng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

2. Liệt sĩ Lê Quang Thành, Thiếu tá Công an nhân dân, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng; nguyên quán: Xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

3. Liệt sĩ Lê Ánh Sáng, Đại úy Công an nhân dân, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng; nguyên quán: Xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Trong một diễn biến liên quan, chiều 31/7, Đại tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ, chiến sĩ Công an hy sinh khi làm nhiệm vụ trong vụ sạt lở tại đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định:

Truy thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Nguyễn Khắc Thường; quê quán: huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương; Cảnh sát viên Trung cấp, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng;

Truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với đồng chí Lê Quang Thành; quê quán: huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (nguyên Phó Đội trưởng), Công an tỉnh Lâm Đồng;

Truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với đồng chí Lê Ánh Sáng; quê quán: huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng.

Thủ tướng cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 CSGT hy sinh trong vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc - Ảnh 2
3 CSGT Lâm Đồng hy sinh khi làm nhiệm vụ được cấp bằng "Tổ quốc ghi công" - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, trước đó, khoảng 14h30 ngày 30/7, nhận được thông tin khu vực đèo Bảo Lộc có hiện tượng sạt lở, cán bộ, chiến sĩ thuộc Trạm CSGT Madaguoi khẩn trương cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong lúc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, một lượng lớn đất đá bất ngờ đổ xuống, vùi lấp 3 CSGT và 1 người dân tham gia hỗ trợ việc cứu hộ.

Cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 3 CSGT. Đến sáng 31/7, nạn nhân thứ 4 trong vụ sạt lở đã được tìm thấy.

 

Vụ sạt lở đất kinh hoàng ở đèo Bảo Lộc: Thăng quân hàm cho 3 cán bộ CSGT hy sinh

Vụ sạt lở đất kinh hoàng ở đèo Bảo Lộc: Thăng quân hàm cho 3 cán bộ CSGT hy sinh

Sáng 31/7, Bộ Công an đã có quyết định truy thăng quân hàm 3 cán bộ CSGT Trạm Madaguoi hy sinh khi làm nhiệm vụ trên đèo Bảo Lộc.

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