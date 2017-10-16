Chuyện ngược đời: Bồ nhí nhắn tin chửi bới vợ nhân tình 'đã xấu còn không biết an phận, nếu không ly hôn thì đừng trách'

Đời sống 16/10/2017 10:26

Đây có lẽ là cô bồ nhí ngang ngược, mạnh mồm nhất năm khi thẳng thừng tuyên bố với vợ nhân tình: 'Đã xấu còn không biết an phận, nếu không ly hôn với anh L. thì đừng trách tôi'.

Chuyện ngoại tình, giật chồng, đánh ghen luôn là chủ đề nóng được dư luận vô cùng quan tâm, đặc biệt là chị em phụ nữ. Dạo một vòng quanh các hội nhóm trên Facebook, không khó để bắt gặp hàng trăm câu chuyện éo le khác nhau mang chung một nỗi ám ảnh bị "con giáp thứ 13" phá hoại hạnh phúc gia đình. Điều đáng nói là không ít kẻ thứ ba chẳng hề mang tâm lý sợ hãi, ngược lại còn ngang nhiên thách thức "vợ cả", giống như câu chuyện khiến chị em giận sôi dưới đây.

Trong một nhóm kín Facebook, một người phụ nữ đã chia sẻ câu chuyện éo le của gia đình mình. Chẳng những bị "tiểu tam" giật chồng, chị còn bị cô ta nhắn tin chửi bới là gái già, ép phải ly hôn với chồng.

"Gửi em, người con gái có học lịch sự.

Cảm ơn em đã giúp chị nhận ra người chồng đầu ấp tay gối bấy lâu hóa ra cũng chỉ là kẻ phản bội. Còn em, chị chẳng quan tâm đến việc em ghen lồng lộn với chị lên để làm gì? Chị phải cảm ơn em vì đồ thừa chị vứt đi em nhặt lại hộ, mới có tí tuổi mà em cũng ghê gớm quá. Chị không nói gì em lại tưởng chị sợ em à, sự thật là chị khinh em đấy. Tại sao chị phải sợ em, phải nghe lời em khi chị là người được anh L. cưới hỏi về đàng hoàng, cả chị và con đều có tên trong sổ hộ khẩu nhà anh ấy, còn em mãi mãi chỉ là người thứ ba".

Chuyện ngược đời: Bồ nhí nhắn tin chửi bới vợ nhân tình 'đã xấu còn không biết an phận, nếu không ly hôn thì đừng trách' - Ảnh 1
'500 chị em' choáng váng với cô bồ "xã hội đen" nhất 2017 - Ảnh: Facebook

Sau khi đăng tải vài tiếng đồng hồ, bài viết nhận được hàng ngàn lượt thích và bình luận. Ai cũng đồng cảm với tâm sự nhói lòng của người vợ bị chồng phản bội. Những lời chị viết tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa nỗi khổ tâm khó nói, phải bộc bạch với những người xa lạ để vơi bớt nỗi buồn. Rất nhiều chị em khác để lại những bình luận an ủi, đồng thời tỏ ra căm phẫn cô gái trơ trẽn chen chân vào gia đình người khác.

"Thời buổi này loạn hết rồi, bồ nhí ngang nhiên leo lên đầu vợ cả ngồi luôn", "Đúng là loại người không biết xấu hổ, giật chồng người ta mà còn lu loa lên như mình là nạn nhân vậy", "Chị vợ hiền quá, mình là người ngoài đọc mấy lời này còn giận sôi máu", "Theo mình thì từ lần sau chị vợ không cần trả lời loại người này, cô ta không có lòng tự trọng nên có nói gì cũng vậy thôi". Hầu hết cư dân mạng đều đồng tình với những bình luận này.

Chuyện ngược đời: Bồ nhí nhắn tin chửi bới vợ nhân tình 'đã xấu còn không biết an phận, nếu không ly hôn thì đừng trách' - Ảnh 2
Bồ nhí ngang nhiên chửi vợ "đã xấu còn không biết an phận" - Ảnh: Facebook

Chuyện ngược đời: Bồ nhí nhắn tin chửi bới vợ nhân tình 'đã xấu còn không biết an phận, nếu không ly hôn thì đừng trách' - Ảnh 3
Bồ nhí 'hổ báo', ngang ngược bao nhiêu thì cô vợ lại nói nhẹ nhàng, lịch sự bấy nhiêu - Ảnh: Facebook

Ngoại tình vốn không phải chủ đề lạ lẫm trong cuộc sống, tuy nhiên điều khiến chị em xôn xao ở đây chính là thái độ ngang ngược và những lời chửi rủa, đe dọa chị vợ của kẻ thứ ba. Chuyện ngược đời này khiến chị em càng căm tức "con giáp thứ 13" - mối nguy hại của hạnh phúc gia đình. 

Cô vợ trong câu chuyện trên còn chia sẻ thêm rằng nguyên nhân khiến kẻ thứ ba "ghen ngược" là vì chồng chị trở về nhà với vợ con. Cô ta còn khá trẻ và xinh đẹp. Vụng trộm không lâu, cô ta đã chủ động tìm đến gây sức ép để chị ly hôn với chồng.

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