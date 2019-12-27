Chuyên mục Tết 2020: Cách giữ hoa hồng tươi lâu

Đời sống 27/12/2019 20:08

Nhiều người cho rằng việc cắm hoa hồng tươi tắn trong nhà sẽ mang lại nhiều may mắn. Nhưng làm sao để giữ hoa được tươi lâu, nó đang là vấn đề được nhiều chị em quan tâm. Vậy hãy cùng Phụ nữ và Gia đình tìm hiểu ngay những cách giữ hoa hồng tươi lâu.

Hoa hồng là loại hoa được rất nhiều người yêu thích ở Việt Nam. Cách giữ hoa hồng tươi lâu là điều mà ai cũng mong muốn. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thông tin qua bài viết này!

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Có nhiều cách giữ hoa hồng tươi lâu - Ảnh minh họa: Internet

Hoa hồng có mùi thơm, nhiều loại, nhiều màu, đa dạng về mẫu mã – vẫn luôn được mệnh danh là “vua của các loại hoa” nên rất được ưa chuộng. Có nhiều người chơi hoa hồng không phải là một thú vui nữa mà là cả một niềm đam mê.

Cách giữ cánh hoa hồng tươi lâu

Làm thế nào để pha nước cắm hoa hồng cho khéo sẽ giúp cánh hoa tươi lâu hơn:

  • Cho một ít thuốc tẩy vào trong nước cắm hoa là cách làm nhanh và hiệu quả nhất. Thuốc tẩy sẽ giúp loại bỏ các loại vi khuẩn gây thối gốc, giúp cho nước cắm hoa sạch hơn, qua đó hoa sẽ tươi lâu hơn.
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Pha nước giữ hoa hồng tươi lâu - Ảnh minh họa: Internet
  • Nước súc miệng là thành phiền diệt khuẩn. loại bỏ những mảng bám để hoa tươi thật lâu.
  • Ngoài ra, bạn có thể sử dụng thuốc aspirin hoặc B1 để giúp cánh hoa giữ màu và tươi tắn hơn.
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Dùng B1 giữ hoa tươi - Ảnh minh họa: Internet
  • Nồng độ acid có trong nước cốt chanh cũng là cách hữu hiệu để giữ hoa được tươi lâu.
  • Ngoài ra, bạn có thể sử dụng đồng xu tiết ra các ion sắt vào nước cắm hoa – được coi là chất kháng khuẩn tự nhiên để tiêu diệt những vi khuẩn có hại.
  • Nước cắm hoa tươi lâu hơn nếu như được thay thường xuyên.
  • Đặt bình hoa ở những nơi khô ráo, thoáng mát nhiều ánh sáng sẽ tăng sức sống cho hoa. Tuy nhiên, không để hoa trực tiếp tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ làm hoa nhanh héo. Nếu như hoa héo, bạn hãy cắt bỏ chúng giúp tránh ảnh hưởng tới những bông hoa khác.
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Cắt những cánh hoa héo để không ảnh hưởng đến hoa tươi - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm hoa hồng tươi trở lại

Sau đây là một số lưu ý quan trọng giúp cho hoa hồng tươi trở lại

  • Luôn giữ sạch lọ hoa: Việc vệ sinh lọ hoa trước khi cắm là rất quan trọng. Lọ hoa sẽ nhanh héo hơn nếu tồn tại nhiều vi khuẩn. Vì thế nhớ phải rửa lọ sạch sẽ trước khi cắm hoa.
  • Cách cắt tỉa hoa cũng ảnh hưởng đến độ tàn của chúng. Cắt chéo cành nhanh và chính xác ở góc 45 độ là phương án tối ưu nhất.
  • Bỏ đi những chiếc là không cần thiết, tránh làm ổ cho vi khuẩn sinh sôi sẽ gây cho hoa héo nhanh.
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Cánh hoa hồng nhung - Ảnh minh họa: Internet
  • Hãy lựa chọn một vài loại chất dinh dưỡng khác nhau như đã nói ở trên để hoa có thể tươi lâu hơn. Hay đơn giản hơn là dùng một vài giọt rượu vodka để giết vi khuẩn có trong hoa.
  • Bạn có thể ngâm cành hoa trong nước ấm một vài phút để hồi sinh những bông hoa đang trong quá trình héo.
  • Khi mua hoa về, bạn cần lập tức ngâm ngay vào nước, để khô càng lâu hoa càng nhanh héo.
  • Không đổ đầy bình đến vành, hoa chỉ có thể hấp thụ nước từ thân cây đổ đầy bình là điều không cần thiết.
  • Không cắm quá nhiều hoa trong bình, khi có nhiều hoa, những cánh hoa sẽ không có chỗ để thở.

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Cách bảo quản cánh hoa hồng

Cánh hoa là bộ phận rất quan trọng của cả bông hoa, vì vậy việc bảo quản như thế nào cho đúng cách được rất nhiều người quan tâm:

  • Muốn giữ cánh hoa hồng lâu, buổi tối hãy mang hoa ra hít khí trời.
  • Luôn cẩn thận ngắt những cánh hoa úa để không ảnh hưởng đến các cánh hoa khác.
  • Lúc mua hoa cũng cần chọn những bông chưa bị nở toét.
  • Ngâm cánh hoa với nước có chứa B1 để cánh hoa có thể tươi lâu hơn.
  • Bạn nên chọn những giống hồng to và mập mạp, cánh dày sẽ giữ được lâu hơn.
  • Luôn luôn nhẹ tay với tất cả các cánh hoa vì chúng rất mong manh dễ vỡ.
  • Tìm một lọ cắm hoa phù hợp và một không gian đẹp để bình hoa của bạn có thể khoe sắc bội phần.
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Hoa hồng xinh xắn trong một không gian đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là phần tổng hợp các kiến thức cho chủ đề cách giữ hoa hồng tươi lâu. Hy vọng những thông tin này sẽ có ích cho nhiều bạn yêu thích loài hoa hồng.

Sắp đến Tết rồi, chắc chắn nhà nào cũng sẽ sắm cho mình một lọ hoa hồng xinh đẹp để trên bàn để trang trí thêm cho những ngày Tết. Hoa hồng sẽ đem lại nhiều may mắn, phúc lộc trong năm mới. Chúng các bạn có một cái Tết thật ấm áp và sum vầy bên cạnh những người thân yêu của mình!

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