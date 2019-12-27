Chuyên mục Tết 2020: Cách giữ hoa hồng tươi lâu

Hoa hồng là loại hoa được rất nhiều người yêu thích ở Việt Nam. Cách giữ hoa hồng tươi lâu là điều mà ai cũng mong muốn. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thông tin qua bài viết này!

Có nhiều cách giữ hoa hồng tươi lâu - Ảnh minh họa: Internet

Hoa hồng có mùi thơm, nhiều loại, nhiều màu, đa dạng về mẫu mã – vẫn luôn được mệnh danh là “vua của các loại hoa” nên rất được ưa chuộng. Có nhiều người chơi hoa hồng không phải là một thú vui nữa mà là cả một niềm đam mê.