Chuỗi bán lẻ Việt tự tạo “siêu thị xanh” thay lời nhắn “bảo vệ môi trường”

Chỉ khoảng 2 tuần sau khi chính thức phát động chuỗi chương trình “3 Xanh” bao gồm “Siêu thị Xanh, Khách hàng Xanh và Nhà cung cấp Xanh” trên toàn hệ thống, các khách hàng đều khá ngạc nhiên và thích thú khi mũi tên đầu tiên mang tên “Siêu thị xanh” trong chiến dịch “bảo vệ môi trường” lớn chưa từng có của VinMart & VinMart+ được thực hiện một cách rất nghiêm túc, bài bản.

Đây là những thông điệp nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa được gắn tại tại quầy kệ của các siêu thị VinMart. “Bạn có biết, 1 viên pin có thể gây ô nhiễm 500lít nước hoặc 1 mét khối đất trong 50 năm” – nếu không đọc những dòng chữ này, chắc hẳn rất ít người biết được tác hại vô cùng khủng khiếp đối với môi trường của mỗi viên pin.

Để tạo nên những “Siêu thị xanh”, 2.200 điểm bán lẻ VinMart & VinMart+ đang đồng loạt giảm thiểu hoặc thay thế các vật liệu nhựa sử dụng 1 lần bằng các vật phẩm thân thiện với môi trường trong hoạt động vận hành của mình. Các loại khay xốp sử dụng cho sản phẩm tươi sống cũng được thay thế từng bước bằng khay bã mía dễ phân hủy trong môi trường tự nhiên và khó bị chảy khi gặp nhiệt độ cao, không phát sinh các chất độc hại gây ung thư cho người tiêu dùng.

Khu vực riêng mang tên WE CARE – nơi bày bán các sản phẩm organic, 100% tự nhiên của các “Nhà cung cấp Xanh” tại mỗi điểm bán của chuỗi siêu thị VinMart khiến khách hứng thú tìm hiểu.

Các loại ống hút bằng giấy, tre và inox thân thiện với môi trường được VinMart đưa lên kệ thay cho những loại ống hút nhựa dùng 1 lần trước đây.

VinMart còn “chuẩn xanh” hơn nữa khi hơn 2.200 điểm bán trên toàn quốc đồng loạt trở thành những địa chỉ thu hồi pin đã qua sử dụng.

Trong ảnh là nhân viên của VinMart đang đi thu gom “chiến lợi phẩm” để chuyển pin đã qua sử dụng đến công ty xử lý rác thải độc hại, xử lý theo đúng quy định thay vì thải ra môi trường, gây ô nhiễm đất và nguồn nước.

Không chỉ “Xanh” từ sản phẩm, “Xanh” trong vận hành…VinMart còn “Xanh” trong từng hành động của cán bộ, nhân viên khi đang tạo nên một trào lưu chống rác thải nhựa. Thay vì sử dụng cốc giấy hay chai nhựa dùng 1 lần, nhiều nhân viên đang thay thế vật dụng uống nước hàng ngày bằng chai thuỷ tinh để có thể sử dụng nhiều lần.

Chỉ sau 2 tuần phát động, với cách làm bài bản, mang tính tổng thể trên diện rộng, mà đầu tiên là xây dựng một “siêu thị Xanh” thực sự, VinMart & VinMart+ đã truyền cảm hứng và trách nhiệm bảo vệ môi trường đến hàng triệu khách hàng trên cả nước.