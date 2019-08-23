Liên quan đến vụ việc tài xế taxi xâm hại bé gái sau khi gây tai nạn giao thông, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam nghi can.

Hôm nay (23/8), Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Cao Đức Trường (31 tuổi, trú khối 3, thị trấn Diễn Châu) để điều tra hành vi xâm hại trẻ em.

Cao Đức Trường là tài xế taxi đã gây ra vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 7A (hướng đi xuống bãi biển Diễn Thành) vào khoảng 20 giờ ngày 18/8 vừa qua. Sau khi va chạm với chiếc xe đạp điện chở hai bé gái T.T.T.T và Đ.T.B.N (cùng sinh năm 2008, trú huyện Diễn Châu), Trường chở bé N. về nhà và đưa bé T. ra bãi biển vắng người.

Tài xế Trường lái xe đưa bé gái 11 tuổi xuống biển sau khi gây tai nạn giao thông - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Zing, ông Cầu cho biết Trường đã lột quần áo của T. nhưng vì nạn nhân còn nhỏ nên đối tượng không thể thực hiện được hành vi hiếp dâm. Cũng theo vị cán bộ này, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An rất quyết liệt trong các vụ xâm hại trẻ em nên vụ tài xế taxi xâm hại bé gái này được xem là án điểm để xét xử.

Hiện trường người dân phát hiện chiếc xe taxi khả nghi - Ảnh: Zing

Được biết, khi được tìm thấy bé T. vô cùng hoảng loạn, người nhà sau đó đã nhanh chóng đưa bé đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả kiểm tra tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết em T. bị vỡ xương bàn các ngón 2, 3 của bàn tay phải, tay trái bị gãy đầu dưới xương quay, ngoài da không bị xây xát. Các bác sĩ đã kéo nạng, bó bột và tiêm thuốc giảm đau cho nạn nhân.

Về phần tài xế Trường, khi người dân phát hiện chiếc xe taxi ở bãi biển, người này vẫn đang trong tình trạng có hơi men.

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