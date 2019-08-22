Tài xế taxi chở bé gái 11 tuổi xuống biển sau khi gây tai nạn: Hé lộ thông tin mới nhất

Xã hội 22/08/2019 15:58

Liên quan đến vụ việc tài xế taxi chở bé gái 11 tuổi ra biển sau khi gây tai nạn giao thông, gia đình đã đưa nạn nhân đến bệnh viện khám sức khỏe.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) hiện đang tạm giữ tài xế taxi Cao Đức Trường (31 tuổi, trú khối 3, thị trấn Diễn Châu).

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 18/8, trên quốc lộ 7A (hướng đi xuống bãi biển Diễn Thành) xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe taxi Mai Linh do Cao Đức Trường điều khiển và chiếc xe đạp điện chở hai bé gái T.T.T.T và Đ.T.B.N (cùng sinh năm 2008, trú huyện Diễn Châu).

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Sau khi gây tai nạn giao thông, tài xế chở bé gái 11 tuổi đến bãi biển vắng người - Ảnh: Internet

Sau đó, người dân đã yêu cầu tài xế chở các nạn nhân đi bệnh viện. Tuy nhiên, người này lại chở bé N. về thả xuống gần nhà rồi tiếp tục chở bé T. ra bãi biển vắng người.

Khi được tìm thấy, bé T. vô cùng hoảng loạn. Người nhà đã nhanh chóng đưa em vào bệnh viện kiểm tra. Được biết, lúc người dân phát hiện chiếc xe taxi ở bãi biển đến khi đưa về trụ sở công an huyện thì tài xế này vẫn đang trong tình trạng có hơi men.

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Hiện trường người dân phát hiện chiếc xe taxi khả nghi - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Vietnamnet, kết quả kiểm tra tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết em T. bị vỡ xương bàn các ngón 2, 3 của bàn tay phải, tay trái bị gãy đầu dưới xương quay, ngoài da không bị xây xát. Bên cạnh đó, kết quả khám phụ khoa cho thấy vùng kín của bệnh nhi không chảy máu, không có tổn thương, xây xát nhưng có một ít dịch trắng đục. Các bác sĩ đã kéo nạng, bó bột và tiêm thuốc giảm đau cho nạn nhân. Hiện bé T. vẫn đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ về vụ nghi vấn xâm hại trẻ em này. 

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Từ khóa:   xâm hại trẻ em

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