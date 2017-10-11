Chồng bị vô sinh, vợ bị bố chồng sàm sỡ suốt 6 năm trời, cả nhà đều biết nhưng không ai lên tiếng

Được một trang fanpage lớn chia sẻ, câu chuyện đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đó sự việc xảy ra tại một thị trấn nhỏ ở Sơn La, cô gái là người dân tộc Thái, có chồng bị vô sinh. Khi bị bố chồng sàm sỡ, chị có kể lại với chồng nhưng anh ta chỉ im lặng không nói gì thêm.

Đến ngày 10/10, cô gái được gia đình tìm thấy ở một thị trấn. Ban đầu vì cô gái dùng tiếng dân tộc Thái, mọi người không hiểu câu chuyện nên chửi: "con gái con đứa mà bỏ nhà đi hoang rồi abc này nọ với bố chồng không biết ngượng". Đến khi cô này dùng tiếng Kinh giải thích thì mọi người xung quanh mới hiểu và thông cảm cho nàng dâu tội nghiệp.

Suốt 6 năm trời, người con gái này phải cắn răng chịu đựng bố chồng để mong giữ gìn hạnh phúc gia đình. Cách đây khoảng hai tháng, khi chị đi chợ bán hàng về, mẹ chồng đòi lấy hết tiền, người con dâu không đưa nên bị chửi bới. Lúc đó, người chồng cũng có mặt nhưng không nói câu nào. Vì quá uất ức nên cô gái bỏ nhà ra đi.

Đây là chia sẻ cụ thể về câu chuyện trên trang fanpage:

"Xót xa cảnh chồng vô sinh, vợ bị bố chồng sàm sỡ suốt 6 năm trời, đến khi nhục nhã quá bỏ đi thì bị gia đình chồng bắt lại.

Câu chuyện xảy ra tại Sơn La chiều nay (10/10), mà nội dung của nó nghe qua thì hơi khó hiểu nhưng khi hiểu rồi thì chắc có lẽ chưa một nhà biên kịch hay đạo diễn phim trên đời này có thể nghĩ ra ...đúng là mỗi cây mỗi hoa - mỗi nhà mỗi cảnh.

Chị này người dân tộc Thái có chồng bị vô sinh, xong chịu cảnh bố chồng sàm sỡ với con dâu dù có kể với chồng nhưng không làm gì được. Thế rồi chị đi chợ bán hàng về mẹ chồng đòi hết tiền, không đưa bà ấy chửi, chồng thì không nói câu nào ức quá bỏ đi, trong clip thấy bảo đi suốt 2 tháng nay rồi giờ bị nhà chồng bắt lại .

Mọi người xung quanh không biết đầu đuôi chửi bảo 'chị con gái con đứa bỏ nhà đi hoang, rồi abc này nọ với bố chồng không biết ngượng' chị mới tức mới chửi lại cho nhưng vì không sõi tiếng Kinh nên ban đầu nói chả ai hiểu gì ...

Giờ cứ đứng đây chịu cái nhìn khinh bỉ rẻ rúng của người đời ..."

Câu chuyện của cô gái khiến nhiều người vô cùng bức xúc, họ vừa bức xúc với người bố chồng, vừa cảm thấy tiếc thương cho cô gái trẻ khi phải chịu đựng suốt nhiều năm như vậy.

"Đàn bà khổ lắm, nói thì không ai tin. Không nói mà bỏ đi bị cho là gái ngu, đi hoang. Ai may mắn được yêu thương, trân quý chắc phải tu chín kiếp", Q.G cảm thán cho số phận người phụ nữ.

"Khổ thân lấy phải anh chồng vô dụng phải chịu đựng bố chồng, nhà chồng. Mong sao em chạy thoát được đừng để bắt quay lại", N.N hy vọng cô gái sẽ thoát khỏi cuộc sống khổ sở hiện tại.