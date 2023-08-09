Chị gái 11 tuổi sơ cứu đuối nước cứu sống em trai bằng kỹ năng học ở trường

Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Hiếu, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, bé được chuyển từ Bệnh viện Nông nghiệp đến trong tình trạng đặt nội khí quản, thở máy, suy hô hấp, đuối nước, phù phổi cấp.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 8/8, sau 5 ngày cấp cứu và điều trị do đuối nước, bé trai đã khỏe mạnh, sắp được xuất viện. "Bệnh nhi được cứu sống nhờ quá trình xử lý cấp cứu ban đầu bằng chuỗi quy trình gọi hỗ trợ - ép tim - thổi ngạt của chị gái bé", bác sĩ Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai, nhận định.

"Cháu áp tai vào ngực nghe tim của em còn đập nhưng yếu, sờ lên mũi thì thấy hơi thở rất yếu. Nhớ lại kiến thức sơ cứu cho người bị đuối nước vừa được học ở trường, cháu đã hô hấp nhân tạo và ấn tim cho em, nhờ bạn đi gọi giúp đỡ", bé gái kể với bác sĩ, thêm rằng từ lúc em bị đuối nước đến vớt lên chỉ mất chừng hai phút.

Người nhà cho biết khi bé trai bị trượt chân ngã xuống ao, bé gái biết bơi đã cùng một người bạn cứu và kéo được em lên bờ. Lúc này, bé trai đã bất tỉnh, người tím tái.

Sau khi ấn tim, nước trào khỏi miệng bé trai. Thấy vậy, người chị tiếp tục ấn tim cứu "thì em mở to mắt ra nhìn cháu". Người lớn sau đó có mặt đưa bé trai đi trạm xá cấp cứu, chuyển đến Bệnh viện Nông nghiệp.

Bé gái 11 tuổi (thứ hai từ phải sang) và em trai được chị sơ cứu kịp thời sau đuối nước, tại Bệnh viện Bạch Mai, ngày 8/8 - Ảnh: VnExpress

Lúc vào Bệnh viện Nông Nghiệp, bé trai tỉnh táo, người hơi tím, được hỗ trợ thở oxy, dùng thuốc lợi tiểu do bị phù phổi cấp. 3-4 tiếng sau, bé khó thở, sốt cao liên tục, ôxy máu giảm còn 80-85%, bác sĩ đặt ống nội khí quản và chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai vào giờ thứ 6 tính từ lúc bị đuối nước.

Các bác sĩ kiểm tra bệnh nhân bị viêm phổi, phù phổi, cho dùng thuốc an thần và thở máy. Sau một ngày điều trị, tình trạng bé tiến triển tốt hơn, chỉ số ôxy trong máu tốt và cai máy thở. Hiện, bé tỉnh táo hoàn toàn, tự thở.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tiến sĩ-bác sĩ Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), cho biết bệnh nhi được hút dịch qua nội khí quản, thở máy, điều trị tích cực... Đến nay, sau 2 ngày điều trị, bệnh nhi tỉnh táo hoàn toàn, tự thở, có thể xuất viện trong 1-2 ngày tới.

Cũng theo bác sĩ Nam, khi đến thăm em trai điều trị tại Trung tâm Nhi khoa, chị gái bệnh nhi đã thực hiện lại thao tác ép tim, thổi ngạt trên mô hình thực hành. Ghi nhận cấp cứu ban đầu cho thấy người chị thực hiện tốt, cơ bản đúng nên tình trạng bệnh nhi mới được như hiện nay.

Trực tiếp điều trị cho bệnh nhi, bác sĩ Nguyễn Hữu Hiếu, Trung tâm Nhi khoa, đánh giá bệnh nhi này là trường hợp khá may mắn vì quá trình xử lý cấp cứu ban đầu của người chị rất hợp lý. Cháu bé mới 11 tuổi nhưng nắm được kỹ năng sơ cứu đuối nước như nghe tim, ép tim, hà hơi thổi ngạt, gọi người hỗ trợ. Khi bệnh nhân có phản ứng tự thở được, người nhà đã đưa đi cấp cứu.

Người chị cho biết cháu được học những kiến thức kỹ năng sơ cứu đuối nước ở trường và xem trên tivi nên đã áp dụng khi em trai bị đuối nước.

Theo các bác sĩ nếu không được cấp cứu đúng cách thì sau khoảng 5 phút, bệnh nhi có thể ngừng thở, ngừng tim dẫn đến các di chứng nặng nề hoặc tử vong.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo khi sơ cứu đuối nước không được dốc ngược bệnh nhân lên và chạy. Hành động đó dễ khiến người bệnh trào ngược vào đường thở, thậm chí khiến tình trạng có thể nặng hơn.