Chị gái 11 tuổi sơ cứu đuối nước cứu sống em trai bằng kỹ năng học ở trường

Đời sống 09/08/2023 10:33

Người chị cho biết cháu được học những kiến thức kỹ năng sơ cứu đuối nước ở trường và xem trên tivi nên đã áp dụng khi em trai bị đuối nước.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 8/8, sau 5 ngày cấp cứu và điều trị do đuối nước, bé trai đã khỏe mạnh, sắp được xuất viện. "Bệnh nhi được cứu sống nhờ quá trình xử lý cấp cứu ban đầu bằng chuỗi quy trình gọi hỗ trợ - ép tim - thổi ngạt của chị gái bé", bác sĩ Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai, nhận định.

Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Hiếu, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, bé được chuyển từ Bệnh viện Nông nghiệp đến trong tình trạng đặt nội khí quản, thở máy, suy hô hấp, đuối nước, phù phổi cấp.

Người nhà cho biết khi bé trai bị trượt chân ngã xuống ao, bé gái biết bơi đã cùng một người bạn cứu và kéo được em lên bờ. Lúc này, bé trai đã bất tỉnh, người tím tái.

"Cháu áp tai vào ngực nghe tim của em còn đập nhưng yếu, sờ lên mũi thì thấy hơi thở rất yếu. Nhớ lại kiến thức sơ cứu cho người bị đuối nước vừa được học ở trường, cháu đã hô hấp nhân tạo và ấn tim cho em, nhờ bạn đi gọi giúp đỡ", bé gái kể với bác sĩ, thêm rằng từ lúc em bị đuối nước đến vớt lên chỉ mất chừng hai phút.

Sau khi ấn tim, nước trào khỏi miệng bé trai. Thấy vậy, người chị tiếp tục ấn tim cứu "thì em mở to mắt ra nhìn cháu". Người lớn sau đó có mặt đưa bé trai đi trạm xá cấp cứu, chuyển đến Bệnh viện Nông nghiệp.

Chị gái 11 tuổi sơ cứu đuối nước cứu sống em trai bằng kỹ năng học ở trường - Ảnh 1
Bé gái 11 tuổi (thứ hai từ phải sang) và em trai được chị sơ cứu kịp thời sau đuối nước, tại Bệnh viện Bạch Mai, ngày 8/8 - Ảnh: VnExpress

Lúc vào Bệnh viện Nông Nghiệp, bé trai tỉnh táo, người hơi tím, được hỗ trợ thở oxy, dùng thuốc lợi tiểu do bị phù phổi cấp. 3-4 tiếng sau, bé khó thở, sốt cao liên tục, ôxy máu giảm còn 80-85%, bác sĩ đặt ống nội khí quản và chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai vào giờ thứ 6 tính từ lúc bị đuối nước.

Các bác sĩ kiểm tra bệnh nhân bị viêm phổi, phù phổi, cho dùng thuốc an thần và thở máy. Sau một ngày điều trị, tình trạng bé tiến triển tốt hơn, chỉ số ôxy trong máu tốt và cai máy thở. Hiện, bé tỉnh táo hoàn toàn, tự thở.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tiến sĩ-bác sĩ Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), cho biết bệnh nhi được hút dịch qua nội khí quản, thở máy, điều trị tích cực... Đến nay, sau 2 ngày điều trị, bệnh nhi tỉnh táo hoàn toàn, tự thở, có thể xuất viện trong 1-2 ngày tới.

Cũng theo bác sĩ Nam, khi đến thăm em trai điều trị tại Trung tâm Nhi khoa, chị gái bệnh nhi đã thực hiện lại thao tác ép tim, thổi ngạt trên mô hình thực hành. Ghi nhận cấp cứu ban đầu cho thấy người chị thực hiện tốt, cơ bản đúng nên tình trạng bệnh nhi mới được như hiện nay.

Trực tiếp điều trị cho bệnh nhi, bác sĩ Nguyễn Hữu Hiếu, Trung tâm Nhi khoa, đánh giá bệnh nhi này là trường hợp khá may mắn vì quá trình xử lý cấp cứu ban đầu của người chị rất hợp lý. Cháu bé mới 11 tuổi nhưng nắm được kỹ năng sơ cứu đuối nước như nghe tim, ép tim, hà hơi thổi ngạt, gọi người hỗ trợ. Khi bệnh nhân có phản ứng tự thở được, người nhà đã đưa đi cấp cứu.

Người chị cho biết cháu được học những kiến thức kỹ năng sơ cứu đuối nước ở trường và xem trên tivi nên đã áp dụng khi em trai bị đuối nước.

Theo các bác sĩ nếu không được cấp cứu đúng cách thì sau khoảng 5 phút, bệnh nhi có thể ngừng thở, ngừng tim dẫn đến các di chứng nặng nề hoặc tử vong.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo khi sơ cứu đuối nước không được dốc ngược bệnh nhân lên và chạy. Hành động đó dễ khiến người bệnh trào ngược vào đường thở, thậm chí khiến tình trạng có thể nặng hơn.

 

Hai em nhỏ tại Gia Lai đuối nước thương tâm khi theo mẹ đi chăn bò

Hai em nhỏ tại Gia Lai đuối nước thương tâm khi theo mẹ đi chăn bò

Tong lúc theo mẹ đi chăn bò ở khu vực bãi rác thuộc địa phận xã Ia Sao (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai), 2 em nhỏ đã bị đuối nước thương tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   sơ cứu đuối nước hô hấp nhân tạo cứu trẻ đuối nước

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 41 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 56 phút trước
Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 1 giờ 41 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi