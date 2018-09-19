Chàng trai bị người yêu mắng chửi, bắt quỳ gối xin lỗi vì lý do chẳng ai ngờ

Đời sống 19/09/2018 14:41

Chỉ vì hỏi bạn của người yêu quá nhiều trong buổi gặp mặt, chàng trai bị cô gái bắt quỳ gối xin lỗi mới chịu tha thứ.

“Người yêu bắt quỳ gối xuống xin lỗi thì phải làm sao các bạn?”, câu hỏi của một chàng trai đã khiến cư dân mạng xôn xao nhiều giờ qua. Theo đó, chàng trai 27 tuổi bị người yêu 20 tuổi bắt quỳ gối xin lỗi vì hỏi quá nhiều khi đi ăn với bạn của cô.

Sau khi mắng chửi, cô gái bắt người yêu phải quỳ gối xin lỗi thì mới tha thứ. Theo chia sẻ của anh chàng này thì đây không phải là lần đầu tiên bị bạn gái đối xử như vậy.

“Mình là nam, mình không đi học nhưng bạn gái mình sinh năm 1998.

Chuyện là hôm trước người yêu mình có rủ đi ăn cùng bạn. Hôm đó rất vui vẻ, mình cũng hòa đồng nói chuyện chung vui với mọi người hết sức là thân thiện. Tan cuộc chơi, về nhà 2 đứa vẫn nhắn tin với nhau bình thường và sau đó người yêu mình có nói:

‘Từ sau đi ăn với bạn em thì anh đừng có kiểu hỏi lý lịch từng người nhé, em không thích đâu, mà chắc gì có lần sau’.

Chàng trai bị người yêu mắng chửi, bắt quỳ gối xin lỗi vì lý do chẳng ai ngờ - Ảnh 1
Câu chuyện được một trang fanpage chia sẻ - Ảnh chụp màn hình

 Thật ra thì ngồi ăn cùng nhau mình chỉ muốn hòa đồng nên mới hỏi như vậy nhưng cũng có vẻ hơi kì cục thật. Về người yêu mình nhắn tin nói vậy mình cũng giải thích là cố gắng bắt chuyện làm quen với mọi người thôi rồi cũng nói lần sau sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng người yêu mình bắt đầu văng tục chửi bậy ra và làm gắt lên. Sau đó thì 2 đứa cãi nhau và người yêu mình bắt quỳ xuống xin lỗi mới tha. Trước đây cãi nhau, người yêu mình cũng yêu cầu quỳ gối xuống xin lỗi và mình đã làm theo. Rồi em tự đắc, giờ chuyện như này cũng bắt quỳ gối, cũng muốn lắm vì mình yêu. Nhưng nghĩ lại thì có vẻ người yêu mình thiếu tôn trọng mình thì đúng hơn.

Mình đi làm được 11 năm, suy nghĩ cũng có phần đứng hơn, mình 27 mùa khoai rồi. Nhưng chưa biết quỳ gối trước bố mẹ bao giờ và đã quỳ gối trước người yêu mình 1 lần rồi. Mình chỉ nghĩ là người yêu mình vẫn trẻ con nên thích được vậy. Nhưng giờ thì thấy hơi quá đáng thật. Chỉ mấy chuyện nhỏ như vậy mà cô ấy lại muốn mình quỳ xuống thì không biết còn gì đáng sợ hơn nữa không mọi người nhỉ. Cần mọi người cho mình ý kiến với”.

Câu chuyện của chàng trai đã nhận được rất nhiều phản hồi từ cư dân mạng. Một số người cho rằng việc cô gái bắt người yêu quỳ gối xin lỗi là điều không thể chấp nhận được. Các ý kiến khác thì cho rằng chàng trai quá nhu nhược, nếu muốn duy trì tình cảm lâu dài thì nên nói rõ mọi chuyện với nhau. Khi hai người yêu nhau, nếu muốn xin lỗi hay bày tỏ tình cảm thì có rất nhiều cách khác nhau chứ không nhất phải quỳ xuống cầu xin đối phương.

Chàng trai bị người yêu mắng chửi, bắt quỳ gối xin lỗi vì lý do chẳng ai ngờ - Ảnh 2
Cư dân mạng khuyên chàng trai nên suy nghĩ lại mối quan hệ của hai người khi người yêu liên tục bắt anh quỳ xin lỗi - Ảnh minh họa: Internet

 “Bạn ơi bạn quen nhầm mẹ thiên hạ rồi. Chia tay sớm đi nhé, phận nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất cớ sao phải quỳ xuống xin lỗi người yêu. Tốt nhất hai bạn nên nói rõ với nhau chứ nếu bên nhau mà tình trạng này cứ mãi tiếp tục thì cũng chẳng lâu bền được”, M.N khuyên.

“Bạn không nên yêu một cô gái như thế đâu. Nói thật đấy, từ bỏ sớm đi cho bớt đau khổ với giải thoát cho bản thân mình nữa. Có những người họ có thể đối tốt với tất cả chỉ riêng người yêu họ lại hành hạ cho lên bờ xuống ruộng, được đằng chân lân đằng đầu thôi”, L.K bình luận.

“Cho dù gái hay trai gì thì cũng nên tôn trọng nhau một tí. Ai đời chuyện thế bắt quỳ. Em là con gái nhưng em khuyên anh một câu. Đừng bao giờ quỳ gối trước ai trừ bố mẹ mình. Anh hơi hiền và chiều bạn gái quá rồi, anh nên xem lại nhé”, ý kiến của một người dùng mạng xã hội.

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