Chân dung nữ thủ khoa kép đỗ cùng lúc 4 trường chuyên ở Hà Nội: Chia sẻ phương pháp học tập

Đồng thời, Trần Minh An còn đỗ lớp Chuyên văn của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam ; lớp Chuyên Nga Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Như vậy, nữ sinh này đã đỗ cùng lúc tới 4 trường chuyên tại Hà Nội, mục tiêu đáng mơ ước của nhiều thí sinh.

Theo thông tin từ báo Dân trí, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024, em Trần Minh An, học sinh lớp 9A2 Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) đã đỗ vào Chuyên văn của hai trường: THPT Chuyên Sư phạm, Trường THPT Chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn. Và là thủ khoa ở cả hai ngôi trường này.

Cô Lê Kim Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy cho biết, suốt 4 năm gắn bó, học tập và rèn luyện dưới mái Trường THCS Cầu Giấy, Trần Minh An luôn biết cách tỏa sáng để khẳng định giá trị của bản thân và gây ấn tượng rất rõ nét về tài năng và nghị lực trong mắt thầy cô, bạn bè.

Năm học 2022-2023, Minh An là học sinh có điểm tổng kết trung bình môn cao nhất toàn trường là 9,9; đạt giải 3 trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố môn Ngữ văn. Thực tế cho thấy, Trần Minh An là cô học trò rất đa năng khi vừa thi đỗ cả chuyên Văn và chuyên Nga, trong đó những môn điều kiện như Toán cũng giành được số điểm rất cao.

Tập thể lớp 9A2 của cô giáo Hoàng Thị Xuân và em Trần Minh An - Ảnh: Giáo dục & Thời đại

Theo nguồn tin từ VietNamNet, dù có thành tích học tập khá đáng nể nhưng nữ sinh khá khiêm tốn: Em thực sự cảm thấy thật may mắn khi được gắn bó với mái trường THCS Cầu Giấy trong suốt 4 năm qua. Nhờ có cô Hiệu trưởng Lê Kim Anh và tập thể các thầy cô giáo giỏi, tận tâm, yêu nghề nên đã đào tạo, dạy dỗ, giúp chúng em phát huy được khả năng của mình. Đặc biệt, cô giáo chủ nhiệm Hoàng Thị Xuân không chỉ là một giáo viên xuất sắc kỳ cựu, cô đã tận tụy, dốc hết tình cảm, trách nhiệm và kỹ năng để rèn giũa em từ những ngày đầu mới vào trường cho đến tận hôm nay.

Chia sẻ phương pháp học tập khoa học

Trong học tập, luôn đề ra mục tiêu rõ ràng và cố gắng thực hiện thật nghiêm túc, bền bỉ và khoa học. Ngoài kế hoạch học tập, em còn lên kế hoạch và thực hiện các sinh hoạt khác điều độ, ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và cố gắng không thức quá khuya để đảm bảo sức khỏe cho bản thân khi bước vào các kì thi quan trọng.

Bên cạnh đó, Minh An còn là một cô bé có sở thích đọc sách, nghe nhạc, xem phim, vẽ tranh, ghép hình và cũng thích giao lưu, mở rộng quan hệ với các bạn bè. Đó là những giây phút thư giãn để bản thân có thể sắp xếp lại mọi dự định, suy nghĩ lại các vấn đề vướng mắc và đôi khi em sẽ có thể học được nhiều hơn từ những trang sách bổ ích, từ bạn bè xung quanh.

Trần Minh An và cô giáo chủ nhiệm Hoàng Thị Xuân - Ảnh: VietNamNet

Cô Hoàng Thị Xuân, giáo viên chủ nhiệm và cũng là giáo viên dạy toán của lớp 9A2, đánh giá kết quả Minh An đạt được là hoàn toàn xứng đáng. Bởi nữ sinh luôn duy trì được điểm số cao đều các môn học. Cũng vì học lực tốt và mẫu mực, Minh An được cô Xuân tín nhiệm là lớp phó kỷ luật của lớp.

Cũng theo cô Xuân, Minh An chia sẻ với cô là cô bé đã quyết định lựa chọn Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam sẽ là ngôi trường mà em sẽ gắn bó trong 3 năm tiếp theo.