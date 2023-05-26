Chân dung nữ khách ăn quỵt bát phở, chiếm đoạt tài sản chủ quán

Trưa 26/5, Công an Q.Ba Đình (Hà Nội) cho biết, tạm giữ hình sự Lê Thị Mỹ Phúc (28 tuổi) để điều tra hành vi chỉnh sửa hình ảnh, giao dịch biên lai và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, từ cuối năm 2022, Lê Thị Mỹ Phúc (28 tuổi, trú P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình) thường đến ăn phở tại một quán trên đường Nguyễn Công Hoan (P.Ngọc Khánh) và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản cho chủ quán mà không trả tiền mặt.

Lê Thị Mỹ Phúc tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Thanh niên

Gần đây, Phúc túng thiếu nên đã lưu lại các giao dịch chuyển tiền trước đó và chỉnh sửa nội dung chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, cứ mỗi lần thanh toán Phúc sửa lại hình ảnh giao dịch thành công trước đó, để số tiền lớn hơn số tiền phải trả rồi yêu cầu chủ quán đưa lại tiền thừa.

Qua điều tra, lực lượng Công an Q.Ba Đình xác định, từ ngày 4 - 22/5, Phúc đã dùng phương thức trên nhiều lần lừa đảo, chiếm đoạt hơn 6 triệu đồng của chủ quán phở.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 10h30 ngày 1/5, một đoàn khách khoảng 10 người, có cả trẻ nhỏ vào ăn tại nhà hàng và kết thúc bữa ăn vào khoảng 13 giờ. Đến ngày 6/5, chủ nhà hàng hải sản Minh Lưu - Trần Văn Quyết (địa chỉ tại đường Trương Pháp, TP Đồng Hới, Quảng Bình), xác nhận về việc đoàn khách sau khi ăn hải sản tại nhà hàng đã rời đi và không tính tiền. Đồng thời, anh Quyết đã đăng tải thông tin sự việc và hình ảnh chiếc xe của đoàn khách này sử dụng lên một diễn đàn mạng xã hội.

Hoá đơn bữa ăn - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Sau đó, đoàn khách đã xin số tài khoản của nhà hàng để trả số tiền.

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