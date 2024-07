Chân dung 2 nữ Thủ khoa khối C đạt tổng 29,75 điểm, chia sẻ bí kíp vàng đạt điểm 10 Sử

Trong tương lai, Phương Uyên dự định xét tuyển vào trường Đại học Luật Hà Nội. Trường THPT Chuyên Bắc Ninh tạo ấn tượng khi có 5 thí sinh cùng đạt danh hiệu thủ khoa khối C00 toàn quốc với số điểm 29,75. Trong số đó có 4 học sinh thuộc lớp chuyên Sử, 1 học sinh học lớp chuyên Anh.

Một thủ khoa khối C khác phải nhắc đến là Tô Thị Diệu ở thôn 3, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương - học sinh Trường THPT Quảng Xương 4 trở thành thủ khoa khối C (cùng 18 thí sinh khác trên toàn quốc là thủ khoa khối C trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024) với số điểm 29,75 (trong đó Văn 9,75; Lịch sử 10; Địa lý 10).

Tô Thị Diệu là thủ khoa khối C trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024) với số điểm 29,75 (trong đó Văn 9,75; Lịch sử 10; Địa lý 10). Ảnh: Báo Dân Việt.

Tô Thị Diệu cho biết, trong 3 môn khối C em thích nhất môn Văn, vì vậy em đã dự thi và thi đậu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, khoa Ngữ văn bằng phương thức đánh giá năng lực. Theo Diệu, để học được hay làm bất kỳ điều gì trong cuộc sống phải có mục tiêu. Đầu tiên em đề ra được mục tiêu cho mình là phải làm được cái này, làm được cái kia cho mình và thật cố gắng làm được điều đó.

Theo thầy Lê Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Quảng Xương 4 cho biết, Tô Thị Diệu có hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, nhưng em luôn nỗ lực vươn lên trong học tập.