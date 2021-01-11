Cây Phong Lộc Hoa hợp tuổi gì, cần lưu ý gì khi chăm sóc?

Đời sống 11/01/2021 17:33

Cây Phong Lộc Hoa có vẻ ngoài đẹp mỹ miều, cuốn hút và độc lạ, đẹp mắt. Nhưng cây Phong Lộc Hoa hợp tuổi gì? Khi chăm sóc cần lưu ý gì bạn có biết không?

Phong Lộc Hoa là loại cây để bàn làm việc, được sử dụng trong nghệ thuật trang trí được yêu thích. Bên cạnh vẻ đẹp bên ngoài thì cây cảnh này còn mang ý nghĩa phong thủy. Cây Phong Lộc Hoa hợp tuổi gì là điều không phải ai cũng nắm rõ. Sau đây là những thông tin cung cấp về đặc điểm của loại cây này.

1. Đặc điểm hình thái của cây

Phong Lộc Hoa (tên khoa học: Guzmania Bromeliad) còn có tên gọi khác là cây Dứa Cảnh Nến. Được biết đến là cây lâu năm có nguồn gốc từ miền Nam Trung Mỹ nhiệt đới khá phổ biến ở Costa Rica.

Phần lá có màu xanh đậm, thuôn dài, mỏng. Rễ cây rất nông và lấy dinh dưỡng từ không khí, nước mưa và tích tụ trong một khoang trung tâm trong lá. Hoa nở thành chùm một lần khi trưởng thành (1-2 tuổi).

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Cây phong lộc hoa có vẻ ngoài đẹp mỹ miều, cuốn hút và độc lạ, đẹp mắt

2. Phong lộc hoa có ý nghĩa gì?

Không chỉ sở hữu vẻ đẹp cuốn hút mà loài cây cảnh này còn là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt, mang đến tài lộc cho gia chủ.

Đặt loại cây có màu hoa đỏ này trên bàn làm việc sẽ mang đến nhiều may mắn, thành công trong công việc và cuộc sống. Do đó, loại cây này thường được chọn làm quà tặng trong những dịp lễ, tết cho bạn bè, người thân. Tuy bình dị mà vô cùng ý nghĩa.

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Loài cây cảnh này là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt và mang đến tài lộc, vượng khí cho gia chủ

3. Cây Phong lộc hoa hợp tuổi

Trong phong thủy, cây đặc biệt phù hợp với những người tuổi Sửu. Sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc và gia tăng vượng khí cho gia chủ.

Bên cạnh đó, loài cây này cũng rất thích hợp với những người mang mệnh Hỏa và mệnh Kim. Đặc biệt,  mang đến sự thịnh vượng cả năm.

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Trong phong thủy, cây đặc biệt phù hợp với những người tuổi Sửu

4. Cây Phong Lộc Hoa mang đến tác dụng gì trong cuộc sống?

Phong Lộc Hoa sở hữu nét đẹp riêng biệt, xinh xắn, màu sắc rực rỡ nên được dùng để trang trí cho nhiều kiểu không gian nội thất.  Bao gồm: trang trí nhà ở, đặt trên bàn làm việc, tại văn phòng,…

Cũng chính nhờ hình dáng độc đáo, và sự may mắn, đây là loại cây cảnh phong thủy được giới văn phòng ưa chuộng.

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Phong Lộc Hoa sở hữu nét đẹp riêng biệt, xinh xắn, màu sắc rực rỡ nên được dùng để trang trí cho nhiều kiểu không gian nội thất

5. Cách chăm sóc cây Phong lộc hoa

Không quá khó để trồng và chăm sóc cây Phong lộc loa. Tuy nhiên, nếu muốn cây có sự sinh trưởng, phát triển tốt và có hoa đep, đúng thời vụ nhất. Thì người trồng hoa cần chú ý và đảm bảo các yếu tố sau đây khi tiến hành trồng:

+ Nhân giống

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Để cung cấp thêm cho cây con nhiều chỗ phát triển, có thể để chúng tại chỗ cắt bỏ phần chết của cây mẹ

Với loài cây cảnh này, khi cây mẹ trưởng thành sẽ chết và từ đó mọc lên nhiều cây con thay thế ở xung quanh gốc cũ. Để cung cấp thêm cho cây con nhiều chỗ phát triển, có thể để chúng tại chỗ cắt bỏ phần chết của cây mẹ.

Hoặc cũng có thể tách chúng thành cây con và đặt vào chậu riêng nó. Trong 6 tháng đến 1 năm trước khi trưởng thành, cây con mới sinh sẽ phát triển dần.

+ Đất trồng

Nên sử dụng loại đất được trộn với các chất dinh dưỡng theo một tỷ lệ thích hợp. Đất tơi xốp dễ dàng hút và thoát nước tốt. Bạn có thể sử dụng các loại đất trồng bán sẵn tại các cửa hàng cây xanh để thuận tiện cho quá trình trồng cây.

Loại đất được trộn dinh dưỡng theo tỷ lệ sẽ rất thích hợp với cây Phong lộc hoa. Loại đất tơi xốp này hút nước dễ dàng và thoát nước tốt. Hoặc có thể dùng các loại đất trồng bán sẵn tại các cửa hàng cây xanh để thuận tiện hơn khi trồng cây.

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Loại đất được trộn dinh dưỡng theo tỷ lệ sẽ rất thích hợp với cây Phong lộc hoa

+ Ánh sáng

Cây Phong lộc thủy là loại cây ưa ánh sáng nhẹ. Mỗi ngày nên đặt cây tầm khoảng 15-30 phút tại vị trí tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. Tránh đặt cây quá lâu dưới ánh nắng gay gắt vì sẽ khiến lá cây dễ bị phai màu.

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Mỗi ngày nên đặt cây khoảng 15-30 phút tại vị trí tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời

+ Nhiệt độ

Nhiệt độ phù hợp có tác động trực tiếp đến quá trình sinh trưởng của cây. Nhiệt độ giao động trong khoảng 17 –  35oC là thích hợp nhất khi trồng cây cảnh này trong nhà. Nếu nhiệt độ thấp hoặc cao hơn thì sẽ khiến cây sinh trưởng chậm, lâu ra hoa hơn.

Khi trồng cây ở ngoài trời, cần đặt cây tránh các vị trí có nắng gắt trong thời gian dài.

+ Nước tưới

Tốt nhất là bạn nên phun sương cho lá vài lần một tuần. Loài cây cảnh này rất nhạy cảm với các hợp chất như clo, flo trong nước. Do đó, nên chọn  loại nước phù hợp tưới cây như nước mưa, nước giếng,…

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 Vì oài cây cảnh này rất nhạy cảm với các hợp chất như clo, flo trong nước, nên tốt nhất là bạn phun sương cho lá vài lần một tuần

Không cần tưới nước nhiều lần. Để cây sinh trưởng và phát triển tốt nhất, chỉ cần tưới nước 2 lần/tuần là đủ.

+ Độ ẩm

Cây Phong Lộc Hoa là loại cây nhiệt đới tương thích với độ ẩm cao. Để cây khỏe mạnh, có thể sử dụng máy tạo độ ẩm để giúp cây khỏe mạnh hơn. Vào mùa đông, cây sẽ dễ bị khô hơn. Cần đặc biệt cẩn thận để cây luôn ở trong môi trường ẩm ướt.

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Cây Phong Lộc Hoa là loại cây nhiệt đới tương thích với độ ẩm cao, nên để cây luôn ở trong môi trường ẩm ướt

Đặt cây gần một số loại cây khác cũng để giữ  ẩm tốt. Nên hạn chế đặt chậu cây trong phòng tắm hoặc nhà bếp, nơi có nhiều độ ẩm.

+ Bón phân

Cây Phong Lộc Hoa có đặc tính không hút chất dinh dưỡng từ cây chủ để  sống. Do đó, nếu trồng cây ở ngoài  trời thì bạn có thể bón phân bằng phân bón lỏng trong mùa sinh trưởng. Với cây được trồng ở trong nhà, bạn chỉ cần bón phân một hoặc hai lần một năm bằng cách phun sương cho cây.

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Với cây được trồng ở trong nhà, bạn chỉ cần bón phân một hoặc hai lần một năm bằng cách phun sương cho cây

Loại phân bón phù hợp cho loài cây cảnh này đó là phân bón dành cho các loại hoa Lan hoặc cây không khí. Cần lưu ý xịt lên lá và bề mặt của môi trường trồng. Không nên bỏ phân bón vào chậu vì nó có thể khiến muối tích tụ ảnh hưởng đến sự phát triển của cây.

Lưu ý:

Các cây con sẽ xuất hiện sau khi cây phong lộc hoa mẹ bị tàn lụi. Đây là thời điểm phù hợp để bổ sung các loại phân bón lỏng  giúp cây sinh trưởng tốt. Nên bổ sung 2 tuần/lần. Bên cạnh đó, để tránh trường hợp vi khuẩn làm hại cho cây, cũng nên thay đất trồng 1 năm từ 1-2 lần

Cách xử lý khi cây gặp một số loại bệnh gây hại:

Nếu môi trường như ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm quá cao, tưới nước quá nhiều sẽ khiến cây có thể mắc một số bệnh về rệp sáp và thối rễ. Nên dùng những loại chậu có thể thoát nước nhanh và duy trì lịch trình tưới hạn chế và kiểm soát.

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Môi trường như ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm quá cao, tưới nước quá nhiều sẽ khiến cây có thể mắc một số bệnh về rệp sáp và thối rễ

Trên đây là tất tần tật những thông tin về cây phong lộc hoa. Với những nội dung đã chia sẻ trên, chắc hẳn độc giả đã có giải đáp cho thắc mắc Phong Lộc Hoa hợp tuổi gì. Nếu tuổi hợp với cây thì  hãy mua nay một cây phong lộc hoa trang trí cho không gian nhà ở, nơi làm việc. Vừa làm mới cho không gian vừa mang lại vượng khí, năng lượng để gia tăng sự may mắn hơn.

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