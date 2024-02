Cậu bé định đạp xe vượt 400km vào Nam thăm vì mẹ không về quê ăn Tết: 'Lòng tôi quặn thắt, thương con đứt từng khúc ruột!'

Người phụ nữ lẻ bóng cố tự trấn an, sau đó vội gọi người thân và báo cơ quan chức năng nhờ tìm con trai. May mắn, lực lượng công an tìm được Bảo khi cậu bé đã đạp xe đi cách nhà 10km, hướng vào phía Nam.

"Sau khi cháu nói nhớ mẹ, tự đạp xe vào thăm, lòng tôi quặn thắt, thương con đứt từng khúc ruột! Thằng bé thiệt thòi quá. Vì mưu sinh, để có tiền lo cho con ăn học, buộc lòng tôi phải rời xa gia đình, vào Bình Dương làm công nhân", chị Hằng chia sẻ.