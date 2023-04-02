Cấp cứu kịp thời bé trai bị ngã vào que nhọn do phụ huynh xử lý sai cách

Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất (Hà Nội) vừa tiếp nhận bệnh nhi V.Q.A, 10 tuổi bị chiếc que têm trầu đâm sâu vào lưng, phụ huynhcủa bé vội rút que nhọn ra khỏi vết thương khiến máu chảy ồ ạt
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Theo thông tin từ An ninh thủ đô, ngày 1/4, bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất (Hà Nội) vừa tiếp nhận bệnh nhi V.Q.A, 10 tuổi, ở Thạch Thất, vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, tím tái, khó thở.
Gia đình cho biết, khi đang trèo lên ghế, vô tình bé Q.A. ngã vào bình vôi ăn trầu để cạnh đó, bị chiếc que têm trầu nhọn đâm vào lưng đến gần tim. Thấy vậy, gia đình rất hoảng hốt nên vội rút que ra khỏi vết thương. Lúc này, máu chảy ra từ vết thương ồ ạt, trẻ dần tím tái, lịm đi.
Trước đó, Vietnam.net đưa tin, thấy con bọ cánh cam bay vào miệng con trai 8 tháng tuổi, người mẹ ở Cần dùng tay bỏ vào miệng bé để lấy ra. Ai ngờ con côn trùng lại chui vào khí quản khiến bé bị suy hô hấp. Thấy vậy, người nhà mới tìm cách vỗ lưng cho bé nhưng không tác dụng nên đưa tới viện thăm khám.
Trước tình hình nguy kịch, các bác sĩ ở bệnh viện Cần Thơ đã phải đặt ống nội khí quản và nhanh chóng chuyển lên BV Nhi Đồng 1. BS Nguyễn Phan Nguyên - trực tiếp điều trị cho bệnh nhi nói rằng do con bọ cánh cứng nằm trong khí quản 8 tiếng, và đã tiết ra chất làm bẩn (1 chất axít) khiến lớp niêm mạc bị bỏng, phù nề, bẩn. Các bác sĩ đã mất nhiều giờ đồng hồ để tiến hành gắp xác con côn trùng dài chừng 1,5 - 2 cm ra ngoài.