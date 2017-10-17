Theo đó, để giảm vết thâm nám trên mặt, người phụ nữ đã đến tiệm mỹ phẩm tìm mua loại kem bôi phù hợp. Tại đây, chị được giới thiệu loại thuốc có tên là “Đông y bát vị” được giới thiệu là có công dụng thần kỳ. Tin lời giới thiệu, người phụ nữ mua thuốc về nhà tự bôi, với hy vọng sẽ có hiệu quả tức thì.

Ngày 16/10, Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp nữ bệnh nhân 42 tuổi bị sưng đỏ toàn bộ khuôn mặt sau khi mua thuốc Đông y không rõ nguồn gốc về bôi để làm đẹp cấp tốc.

Tuy nhiên, chỉ sau một ngày sử dụng, da mặt người phụ nữ bị kích ứng rõ rệt. Mặt chị sưng lên, đỏ gay gần như toàn bộ. Mí mắt xanh bầm, nổi ngứa. Đặc biệt, xuất hiện tình trạng da nổi vảy, nhiều mảng hồng trên mặt. Quá hoảng sợ, chị lập tức tìm đến bệnh viện kiểm tra.

Sau khi xem xét tình trạng bệnh, bác sĩ đã tiến hành điều trị, kê đơn thuốc uống và thuốc bôi cho nữ bệnh nhân. Bác sĩ Võ Thị Tuyết Nhung, Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Trưng Vương cho biết sau 3 ngày, tình trạng nổi mẩn ở bệnh nhân đã thuyên giảm. Đến ngày thứ 7, khuôn mặt bệnh nhân đã dần bình phục.

Qua trường hợp của nữ bệnh nhân trên, bác sĩ Nhung đã cảnh báo các chị em phụ nữ đừng vì nôn nóng làm đẹp cấp tốc mà mua những mỹ phẩm không rõ ràng nguồn gốc xuất xứ. Các chị em nên lựa chọn các loại mỹ phẩm uy tín, biết rõ nguồn gốc xuất xứ, có hạn sử dụng cũng như hướng dẫn sử dụng rõ ràng. Đặc biệt, các chị em phải dùng thử sản phẩm trước khi sử dụng.

"Thử bằng cách bôi vào cổ tay hay sau dái tai. Nếu không có dị ứng thì mới tiến hành thoa lên mặt với lượng vừa đủ", bác sĩ Nhung cho biết.

Ngoài trường hợp dị ứng mỹ phẩm trên, Bệnh viện Trưng Vương cũng đã tiếp nhận nhiều ca dị ứng thuốc ở môi hay cổ.

Từ rất nhiều trường hợp xảy ra, các bác sĩ khuyên chị em phụ nữ khi sử dụng mỹ phẩm phải có chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa về cách thoa với liều lượng phù hợp, tránh những hậu quả khôn lường có thể xảy ra.