Cảnh báo: Ham làm đẹp cấp tốc, người phụ nữ tự ý bôi thuốc đông y khiến gương mặt sưng đỏ, nổi vảy kinh hoàng

Đời sống 17/10/2017 13:17

Tin lời giới thiệu mỹ phẩm bôi mặt giảm thâm nám cấp tốc, người phụ nữ đã mua loại thuốc có tên ‘Đông y bát vị’ về bôi. Hậu quả là tiền mất tật mang, gương mặt chị bị dị ứng nặng nề, phải vào bệnh viện cấp cứu.

Ngày 16/10, Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp nữ bệnh nhân 42 tuổi bị sưng đỏ toàn bộ khuôn mặt sau khi mua thuốc Đông y không rõ nguồn gốc về bôi để làm đẹp cấp tốc.

Theo đó, để giảm vết thâm nám trên mặt, người phụ nữ đã đến tiệm mỹ phẩm tìm mua loại kem bôi phù hợp. Tại đây, chị được giới thiệu loại thuốc có tên là “Đông y bát vị” được giới thiệu là có công dụng thần kỳ. Tin lời giới thiệu, người phụ nữ mua thuốc về nhà tự bôi, với hy vọng sẽ có hiệu quả tức thì.

Tuy nhiên, chỉ sau một ngày sử dụng, da mặt người phụ nữ bị kích ứng rõ rệt. Mặt chị sưng lên, đỏ gay gần như toàn bộ. Mí mắt xanh bầm, nổi ngứa. Đặc biệt, xuất hiện tình trạng da nổi vảy, nhiều mảng hồng trên mặt. Quá hoảng sợ, chị lập tức tìm đến bệnh viện kiểm tra.

Cảnh báo: Ham làm đẹp cấp tốc, người phụ nữ tự ý bôi thuốc đông y khiến gương mặt sưng đỏ, nổi vảy kinh hoàng - Ảnh 1
Gương mặt người phụ nữ bị dị ứng chỉ 1 ngày sau khi bôi thuốc "Đông y bát vị" - Ảnh: Internet

Sau khi xem xét tình trạng bệnh, bác sĩ đã tiến hành điều trị, kê đơn thuốc uống và thuốc bôi cho nữ bệnh nhân. Bác sĩ Võ Thị Tuyết Nhung, Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Trưng Vương cho biết sau 3 ngày, tình trạng nổi mẩn ở bệnh nhân đã thuyên giảm. Đến ngày thứ 7, khuôn mặt bệnh nhân đã dần bình phục.

Cảnh báo: Ham làm đẹp cấp tốc, người phụ nữ tự ý bôi thuốc đông y khiến gương mặt sưng đỏ, nổi vảy kinh hoàng - Ảnh 2
Gương mặt người phụ nữ đã dần bình phục sau 7 ngày điều trị - Ảnh: Internet

Qua trường hợp của nữ bệnh nhân trên, bác sĩ Nhung đã cảnh báo các chị em phụ nữ đừng vì nôn nóng làm đẹp cấp tốc mà mua những mỹ phẩm không rõ ràng nguồn gốc xuất xứ. Các chị em nên lựa chọn các loại mỹ phẩm uy tín, biết rõ nguồn gốc xuất xứ, có hạn sử dụng cũng như hướng dẫn sử dụng rõ ràng. Đặc biệt, các chị em phải dùng thử sản phẩm trước khi sử dụng.

"Thử bằng cách bôi vào cổ tay hay sau dái tai. Nếu không có dị ứng thì mới tiến hành thoa lên mặt với lượng vừa đủ", bác sĩ Nhung cho biết.

Cảnh báo: Ham làm đẹp cấp tốc, người phụ nữ tự ý bôi thuốc đông y khiến gương mặt sưng đỏ, nổi vảy kinh hoàng - Ảnh 3
Bác sĩ Võ Thị Tuyết Nhung, Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ BV Trưng Vương. Ảnh: Internet

Ngoài trường hợp dị ứng mỹ phẩm trên, Bệnh viện Trưng Vương cũng đã tiếp nhận nhiều ca dị ứng thuốc ở môi hay cổ.

Từ rất nhiều trường hợp xảy ra, các bác sĩ khuyên chị em phụ nữ khi sử dụng mỹ phẩm phải có chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa về cách thoa với liều lượng phù hợp, tránh những hậu quả khôn lường có thể xảy ra.

 

Mê làm đẹp, người phụ nữ nguy kịch do phẫu thuật thẩm mỹ gọt cằm ở TP.HCM

Mê làm đẹp, người phụ nữ nguy kịch do phẫu thuật thẩm mỹ gọt cằm ở TP.HCM

Sau cuộc phẫu thuật gọt cằm tại Bệnh viện thẩm mỹ Emcas (quận 10, TP.HCM), chị Đ. bị chảy nhiều máu vùng cổ họng dẫn đến suy hô hấp và hôn mê sâu.

Xem thêm
Từ khóa:   mỹ phẩm không rõ nguồn gốc dị ứng mỹ phẩm tp hồ chí minh

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 46 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 31 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?