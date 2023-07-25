Cảnh báo: Giả mạo Tổng công ty Điện lực nhắn tin đề nghị thanh toán tiền điện

Đời sống 25/07/2023 11:41

Theo nhận định ban đầu, đối tượng giả mạo đang vận hành thử nghiệm 1 trạm BTS giả để gửi tin nhắn mạo danh đến khách hàng ngành điện.

Theo thông tin từ báo An ninh Thủ đô, vừa qua, khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) nhận được tin nhắn đề nghị thanh toán tiền điện nhưng qua xác minh, đây là thông tin giả mạo.

Cụ thể, khách hàng sử dụng điện tại Quảng Ngãi nhận được tin nhắn lạ, xưng danh Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đề nghị khách hàng thanh toán tiền điện.

Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung đã kiểm tra và xác nhận không gửi tin nhắn nói trên tới khách hàng. 

Cảnh báo: Giả mạo Tổng công ty Điện lực nhắn tin đề nghị thanh toán tiền điện - Ảnh 1
Tin nhắn giả mạo EVNCPC - Ảnh: Báo An ninh Thủ đô

Theo nhận định ban đầu, đối tượng giả mạo đang vận hành thử nghiệm 1 trạm BTS giả để gửi tin nhắn mạo danh đến khách hàng ngành điện.

Dẫn tin từ báo Công Thương, hiện EVNCPC đang phối hợp với các nhà mạng, đề nghị phối hợp và có biện pháp dự phòng, ngăn chặn; phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ Brandname để tăng cường đảm bảo an toàn thông tin, tránh để kẻ xấu khai thác, lợi dụng gửi tin nhắn qua Brandname do đơn vị quản lý.

EVNCPC khuyến cáo khách hàng khi nhận tin nhắn lạ có dấu hiệu giả mạo, lừa đảo, khách hàng thông báo ngay đến tổng đài 19001909. Khách hàng tuyệt đối không ấn vào các đường dẫn (đường link) trong tin nhắn, không cung cấp thông tin hay chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng lừa đảo.

 

Theo Bộ Công Thương, khi nhận được những tin nhắn như trên, người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ nội dung tin nhắn nhận được, kể cả các tin nhắn thương hiệu từ Ngân hàng, tổ chức… để phát hiện các tin nhắn giả mạo ngân hàng, tổ chức…không vội vã trả lời hay thực hiện theo nội dung trong tin nhắn. Website chính thức của các tổ chức, doanh nghiệp sẽ được đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền và được đánh dấu an toàn bằng hình ổ khóa bên cạnh tên miền website (giao thức https).

Khi nhận các tin nhắn nghi vấn, không rõ ràng, người tiêu dùng có thể gọi điện trực tiếp lên tổng đài chăm sóc khách hàng của các ngân hàng , tổ chức…để kiểm tra lại thông tin hoặc nhờ những người có kinh nghiệm tư vấn; phản ánh các tin nhắn giả mạo tới ngân hàng, tổ chức…và các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời.

Thường xuyên thay đổi mật khẩu đăng nhập tài khoản Internet banking, Smartbanking và có biện pháp để quản lý, bảo mật các thông tin này.

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