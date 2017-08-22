Căm phẫn: Vợ bị chồng bạo hành suốt 25 năm, hàng ngày làm 'nô lệ' phục vụ cho cô nhân tình

Đời sống 22/08/2017 14:07

Người vợ bất hạnh bị chồng đánh đập dã man, hàng ngày còn phải nấu cơm giặt giũ cho cô nhân tình khiến ai nấy đều căm phẫn.

Gần đây, giới truyền thông nhận được lời tố cáo đầy ai oán từ người phụ nữ tên T. bị chồng giam cầm và bạo hành suốt 25 năm. Quá đáng hơn, anh ta còn ép chị nấu cơm, giặt quần áo cho cô nhân tình. Chỉ đến khi được người hàng xóm tốt bụng giúp đỡ, chị mới tạm thoát khỏi ngôi nhà địa ngục.

Ngày 15/8 vừa qua, chị T. (48 tuổi) đến gặp phóng viên với khuôn mặt khắc khổ, vàng vọt, cơ thể đầy vết thương, đi lại còn không vững. Chị đẫm nước mắt kể lại cuộc hôn nhân địa ngục 25 năm.

Căm phẫn: Vợ bị chồng bạo hành suốt 25 năm, hàng ngày làm 'nô lệ' phục vụ cho cô nhân tình - Ảnh 1
Cơ thể chị T. chằng chịt vết thương do chồng bạo hành nhiều năm - Ảnh: Sina

Chồng chị là T.T.H. (48 tuổi), hai người kết hôn năm 1992 và có 2 người con. Con trai lớn 25 tuổi còn con gái út 22 tuổi. Vì người cha độc ác mà tới giờ cả hai con của chị T. đều chưa lập gia đình

Sau khi kết hôn, vợ chồng chị T. thường xuyên cãi nhau, mỗi lần như vậy người chồng vũ phu lại ra tay hết sức tàn nhẫn. Năm 2002, chồng chị T. bị bắt về hành vi trộm cướp tài sản nhưng chị vẫn đợi suốt 10 năm, chờ anh ta đi tù về chứ không ly hôn vì nghĩ thương con nhỏ. Thậm chí, khi đi thăm tù, chị vẫn bị chồng đánh đập, uy hiếp.

Năm 2013, T.T.H. ra tù, hai vợ chồng đến nơi khác làm ăn và cuộc sống dần khá giả lên. Từ khi có tiền, gã chồng tệ bạc càng đánh chửi vợ thậm tệ và mang cả nhân tình về nhà chung sống, bắt vợ hầu hạ cô ta.

Gã tịch thu điện thoại và giam giữ chị, không cho gặp gỡ ai, bắt chị phải nấu cơm giặt giũ cho ả nhân tình mỗi ngày. Mỗi khi khó chịu, gã dùng chổi đánh đập vợ không thương tiếc. Cả hai đứa con cũng cùng chung số phận. 

Chị T. từng có lần cầu xin chồng buông tha cho mình nhưng gã thản nhiên trả lời: "Dù tôi có đánh chết cô cũng chẳng ai làm chứng, chỉ cần bỏ vào thùng rồi quăng xuống biển là xong".

Chồng chị thường xuyên mua vàng bạc cho nhân tình và đưa cô ta đi du lịch, mỗi lần như vậy gã bắt ép cả vợ đi cùng nhưng không cho lộ mặt ra ngoài.

Căm phẫn: Vợ bị chồng bạo hành suốt 25 năm, hàng ngày làm 'nô lệ' phục vụ cho cô nhân tình - Ảnh 2
Chị T. mong giới truyền thông giúp đỡ để trừng trị người chồng tàn bạo, để chị có thể cùng hai con sống cuộc đời bình yên - Ảnh: Sina

Tháng 5/2017, nhân lúc chồng và nhân tình đi vắng, chị T. trèo tường bỏ trốn, được một người tốt giúp đỡ nên tìm cách đưa chị về quê. Chỉ 2 ngày sau, T.T.H. tìm về quê vợ, cầm dao đe dọa nhà vợ, đập phá đồ đạc nên bị cảnh sát đưa về đồn.

Tuy nhiên, vì đây là sự việc mang tính chất mâu thuẫn gia đình nên hắn ta nhanh chóng được thả về, tiếp tục hăm dọa sẽ giết từng người một trong nhà vợ.

Quá cùng quẫn, chị T. và con gái đã nhờ đến sự hỗ trợ của truyền thông để qua đó có thể tố cáo và nhờ cơ quan chức năng trừng trị người chồng tàn bạo, để chị và hai con có thể sống cuộc đời bình yên.

Theo trang tin tức Sina, nạn nhân sống tại huyện Ngụy, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc). 

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