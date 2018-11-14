Các bài xã luận hay về ngày 20/11 ngắn gọn và súc tích!

Mới đó mà em đã học đến lớp 12 rồi. Ngày 20/11 năm nay, em cảm thấy khác với mọi năm, có cái gì đó háo hức, bồi hồi, bao kỉ niệm với thầy cồ, bạn vè và mái trường ùa về. Em chợt nhận ra rằng, mình đã là học sinh cuối cấp, chỉ vài tháng nữa sẽ phải bước ra một chân trời mới và rất lâu sau mới có thể gặp lại.

Hòa chung không khí chào đón ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, nhiều bạn học sinh trong cả nước đã gửi gắm tâm tư tình cảm của mình vào những bài xã luận để tri ân thầy cô – người đã không quản khó khăn mệt nhọc, mang con chữ đến cho các học trò.

Em yêu thầy cô rất nhiều cô. Thầy cô luôn là người cha, người mẹ hiền thứ 2 cho em tình thương bao la vô bờ bến. Thầy cô luôn mỉm cười khi nhìn thấy chúng em cố gắng trong học tập. Thầy cô cũng vì chúng em mà không quản ngại điều gì, dù nắng hay mưa, ốm hay đau cũng cố gắng mang tri thức đến với chúng em.

Những năm tháng đi học là những năm tháng tình nghĩa của thầy cô ngào quyện theo mỗi bước tiến của em. Từng ngày trôi qua, em càng thêm lưu luyến, ước gì thời gian sẽ ngừng tại đây để em mãi là học trò của thầy cô.

Các bài xã luận về thầy cô - người tận tâm đưa chúng ta đến con đường tri thức!

Em biết, vì tình yêu với nghề, vì thương những đứa học trò nhỏ mà các thầy cô đã không ngại hi sinh tuổi xuân, thức đêm để chuẩn bị giáo án, giảng giải cho chúng em dễ hiểu. Thầy cô cũng miệt mài chấm bài, sửa từng câu, từng chữ… để rèn chúng em thành tài.

Để rồi khi chúng em được nhận danh hiệu học sinh giỏi, thầy cô cũng là người luôn vui mừng cùng chúng em. Em cũng hiểu rằng đằng sau thành thích đó của chúng em, là cả một quá trình tận tâm từ thầy cô. Tuy nhiên, mấy ai hiểu được em tài, em giỏi tất cả là nhờ công ơn dạy dỗ của thầy cô. Vì ai cũng chỉ biết khen hoa đẹp, mấy ai nhớ đến nguồn gốc đã nuôi sống bông hoa.

Em không biết phải đền đáp công lao của thầy cô như thế nào cho đủ. Em chỉ biết cố gắng học tập tốt hơn nữa để không phụ lòng thầy cô chỉ dạy bao ngày. Một mùa xuân nữa lại về và tóc thầy cô lại bạc thêm, nhưng vẫn tận tình nuôi dưỡng tâm hồn cho bao lớp học sinh mãi mãi tươi xanh. Thầy cô là tấm gương sáng tuyệt vời, là ngọn đuốc soi đường cho chúng em bước tới.

Con đường để có được thành công của chúng em luôn có hình bóng của thầy cô. Vì thế, sau này dù có là ông nọ, bà kia thì hình bóng kính yêu của thầy cô mãi mãi ở bên em như nhắc nhở, động viên em trong suốt cuộc đời. Trong thâm tâm em mãi luôn thầm nhủ: “Nhớ công ơn thầy cô đến trọn đời!”

2. Bài xã luận: Tình thầy trò

Ngoài cha mẹ thì thầy cô chính là người có công lao cao cả, dưỡng dục chúng ta nên người. Thầy cô là người đã dẫn dắt chúng em đi trên con đường đời của riêng mình, người chắp đầy hành trang tri thức, để chúng em có thể bay cao, bay xa và thực hiện được ước mơ ấp ủ của mình.

Mỗi một năm học kết thúc, mọi người vẫn gọi thầy cô là người lái đò. Tuy nhiên, mọi chuyến đò cập bến luôn vương vấn bao ân tình nghĩa, mang đến bao điều nhớ nhung và lưu luyến.

Thầy cô là người cha, người mẹ hai thứ 2 của chúng em, dạy chúng em rất nhiều điều trong cuộc sống. Thầy cô cho chúng em biết thế nào là khó khăn trong cuộc sống, làm sao để vượt qua, để đánh bại mọi thử thách. Thầy cô chính là người lái đò tài tình, giúp chúng em vượt qua mọi vấp ngã trên đường đời.

Chúng em biết rằng mỗi một ngày qua đi có nghĩa là thời gian ở bên thầy cô sẽ ngắn lại. Nó như một giấc mơ, đến rồi lại đi. Thời gian ở bên thầy cô chính là thời gian cuộc đời chúng em thay đổi, uốn nắn chúng em từng chút một trên con đường học vấn.

Những bài xã luận thể hiện tình cảm chân thành của học trò đối với thầy cô!

Thầy cô dạy chúng em biết thế nào là lễ nghĩa, là biết cách cư xử cho phải phép. Rồi từng ngày, bồi đắp thêm các nấc thang kiến thức. Từ một con điểm tốt, một ý tưởng hay cho đến một sai phạm nhỏ, một lần không thuộc bài, thầy cô đều chú ý khen ngợi hoặc nhắc nhở. Từng ngày, từng ngày đưa chúng em đến đỉnh cao của kiến thức và có một tương lai tươi đẹp.

Vì thế chúng em rất tự hào là học sinh của thầy cô, không chỉ được dạy từng li từng tý, mà còn nhận được vô vàn tình yêu thương. Vì thầy cô giáo không chỉ đơn thuần là một người thầy, người cô mà còn là người cha người mẹ. Sau những giờ học căng thẳng, thầy cô vô cùng tâm lý tạo cho chúng em những trận cười sảng khoái, trò chuyện, giúp chúng em hóa giải được các khúc mắc trong lòng.

Chúng em sẽ mãi biết ơn thầy cô, sẽ cố gắng học tập tốt để đền đáp công ơn lớn lao chỉ dạy của thầy cô. Tình cảm của chúng em dành cho thầy cô sẽ không bao giờ thay đổi. Chúng em hứa sẽ cố gắng làm cho thầy cô cảm thấy tự hào về chúng em. Xin hãy tin vào chúng em!

3. Bài tiểu luận: Người lái con đò tri thức

Thầy cô! Hai tiếng thân thương, gợi nhớ cho chúng em rất nhiều kỉ niệm. Chúng em làm sao có thể kể xiết những công ơn cùng những nỗi vất vả của thầy cô.

Nghề giáo thật đẹp và cao quý. Giáo viên là những con người vĩ đại. Công việc của thầy cô thật thầm lặng, nhưng lại vô cùng ý nghĩa. Thầy cô thầm lặng trên bục giảng, giản dị như bao người thường. Tuy nhiên lại khác người thường ở chỗ, thầy cô là con ong chăm chỉ thầm lặng giữa ngàn hoa để chắt chiu cho đời những giọt mật tinh túy và thơm ngọt nhất.

Thầy cô nâng niu từng cô bé, cậu bé khi còn bỡ ngỡ đến trường tới khi thành người có tiền bạc và công danh. Ở đâu đó, trong sự thành công ấy luôn có dáng dấp của một người thầy, người cô. Bởi thầy cô luôn uốn nắn chúng ta trong mỗi bước đi, từng nét chữ và những dòng thơ đầy cảm xúc. Vì thế, tình thầy cô bao la lắm, có viết thế nào cũng thể đếm hết công lao trời bể.

Dù đêm thức trắng để sửa bài, phê duyệt cho các em. Nhưng buổi sáng vẫn đến trường thật sớm, giảng cho chúng em nghe những kiến thức mới với giọng nói yêu thương, trìu mến. Thầy dạy chúng em những điều lý thú của cuộc sống, đạo lý làm người, về lòng yêu thương, lòng bao dung,…và cách để nỗ lực để trở thành người tốt giữa xã hội đầy biến động này.

Tình cảm thầy trò vô cùng thiêng liêng!

“Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”, vì thế làm sao tránh khỏi những lúc chúng em nghịch ngợm, hỗn láo làm thầy cô buồn. Tuy nhiên, chưa bao giờ thầy cô trách mắng. Thầy cô biến những buổi trừng phạt thành những buổi dạy dỗ với những lời dạy đầy thuyết phục.

Và rồi theo thời gian chúng em lớn dần, thầy cô vẫn âm thầm lặng lẽ dõi theo từng bước đi của lũ học sinh, sẵn sàng giúp đỡ khi chúng cần. Thầy cô hạnh phúc khi thấy ta vinh hiển và quặn lòng xót xa khi ta gặp trắc trở khó khăn.

Thời gian trôi đi thật nghiệt ngã, thầy cô vẫn lặng lẽ là người lái đò, chở hết lớp học sinh này tới lớp học sinh khác đến bến bờ tương lai. Nhưng mấy ai qua sông còn trở lại thăm con đò xưa? Nhưng những người lái đò ấy vẫn kiên trì làm công việc thầm lặng của mình.

Công đức của thầy cô vĩ đại biết bao! Những lời dạy bảo ấy mãi theo ta cùng năm tháng, khi khó khăn nó mãi là điểm tựa để ta dựa vào và cố gắng sống tốt. Thầy cô là điểm tựa vững chắc cho thành công trong tương lai của mỗi người.

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Trên đây là tổng hợp những bài xã luận hay về ngày 20/11 mà các bạn độc giả có thể tham khảo và lấy “chất liệu” từ đây, rồi tự mình viết nên một bài xã luận thật hay để dành tặng thầy cô của mình nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam nhé! Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các độc giả sẽ chọn lựa ra được những câu từ ý nghĩa nhất, để bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng với những người cha người mẹ thứ 2 của mình trong ngày quan trọng này!