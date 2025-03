Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Công an xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, làm việc với nhiều người liên quan, điều tra về cái chết của nạn nhân.

Theo báo Người Lao Động, ngày 18.3, Chủ tịch UBND xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ chết người, chưa rõ nguyên nhân. Vụ việc đang được công an vào cuộc điều tra.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 22h30 ngày 17.3, Ng.Tr.T cùng N. M.T, T.V.K và 5 người khác chưa rõ danh tính đến nhà một người dân ở ấp Chống Mỹ, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau để đòi tiền.

Khu vực phát hiện nạn nhân tử vong. Ảnh: VNExpress.

Trong lúc nói chuyện, xảy ra cự cãi, nhóm của T.V.K đánh người được cho là có nợ, sau đó, cả nhóm bỏ về. N.M.T chở Ng.Tr.T về hướng Cống Kinh Hội. Trên đường chạy về, Tr.T và T gặp một xe chạy ngược chiều, trên xe có 2 người. Sau khi gặp T và Tr.T, 2 người trên quay xe lại rượt, Tr.T và T dừng xe lại, bỏ xe, chạy bộ. T chạy ra sau vườn, Tr.T chạy theo hướng Sông Kinh Hội và nhảy xuống sông.

Theo VNExpress, N.M.T sau đó đến Công xã Khánh Bình trình báo, cho biết nam thanh niên không biết bơi. Công an xã đã tìm kiếm người này nhưng không gặp. Đến 7h15 sáng nay, thi thể của nam thanh niên (không ghi nhận thương tích) được tìm thấy tại đoạn sông thuộc ấp Chống Mỹ, gần nơi anh này nhảy xuống.

Vụ việc đang được Công an xã Khánh Bình làm việc với một số người có liên quan và báo cáo Giám đốc Công an tỉnh, Ban chỉ huy Phòng PC01 Công an tỉnh nắm, chỉ đạo điều tra xử lý vụ việc theo quy định.

