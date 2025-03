Cô gái 18 tuổi chưa có bằng lái, chở người mẹ đi khám bệnh. Đang trên đường về lại phòng trọ, chiếc xe tông vào đuôi xe đầu kéo đang đậu trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (Bình Dương) khiến 2 người thương vong.

Theo báo Dân Trí, ngày 18/3, Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô đầu kéo khiến 2 mẹ con thương vong.

Hơn 8h cùng ngày, chị Nguyễn Thị Huỳnh N. (18 tuổi, quê Cần Thơ) lái xe máy biển số 65K1-626xx chở mẹ ruột là bà Nguyễn Thị L. (41 tuổi), trên đường Mỹ Phước Tân Vạn theo hướng TP Thủ Dầu Một đi TP Dĩ An. Khi xe đến đoạn qua khu phố 4, phường An Phú (TP Thuận An), phương tiện đã tông vào đuôi xe đầu kéo biển số 50H-356xx đang đậu sát lề phải.

Cú tông mạnh làm hai mẹ con va vào rơ mooc của xe đầu kéo rồi ngã xuống đường, bị thương nặng. Hai nạn nhân được đưa vào bệnh viện gần đó cấp cứu, nhưng người con gái đã tử vong, người mẹ bị chấn thương ở mặt, chiếc xe máy hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Trí.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cùng Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã đến khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân. Qua xác minh, chị N. vừa bước qua tuổi 18 được 1 tháng 10 ngày và vẫn chưa có giấy phép lái xe.

Cô gái này làm công nhân và ở trọ cùng gia đình tại phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An). Sáng nay, chị N. lái xe máy chở mẹ đi khám bệnh ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, đang trên đường về phòng trọ thì gặp tai nạn.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cũng xảy ra vụ va chạm với ôtô tải khiến 2 mẹ con tử vong. Cụ thể theo thông tin VNExpress, lúc 6h30 ngày 14/3, người con trai lái xe máy chở mẹ trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Nam - Bắc, khi đến xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn thì va chạm với ôtô tải chở vật liệu xây dựng đang chạy chiều ngược lại.

Sau va chạm, xe máy tông vào hộ lan bên phải đường, ôtô tải lật nghiêng. Người mẹ tử vong tại chỗ, con trai được đưa tới bệnh viện cấp cứu song không qua khỏi. Tài xế ôtô tải chấn thương phần mềm.

