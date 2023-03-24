BR-VT: Cô gái bán nước bất ngờ bị 2 thanh niên tạt sơn đỏ khắp người

Lúc đang dọn bàn để bán cà phê thì cô gái bị 2 thanh niên đi xe máy chạy đến tạt sơn vào người. Cơ quan chức năng đã vào việc điều tra.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 24.3, Công an H.Đất Đỏ (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đang điều tra, truy tìm 2 thanh niên đi xe máy tạt sơn vào cô gái bán cà phê trên vỉa hè khiến nhiều người bức xúc.

"Lực lượng công an đang truy vết 2 thanh niên này. Theo hướng di chuyển, sau khi tạt sơn thì 2 thanh niên đã chạy về hướng TP.Bà Rịa", một lãnh đạo Công an H.Đất Đỏ cho hay.

Ảnh: Báo Thanh Niên

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 24.3, chị N.T.C.Dung (ngụ TP.Vũng Tàu), là nạn nhân bị tạt sơn, cho biết sáng 18.3 khi chị đang dọn bàn để bán cà phê trên vỉa hè đường vào KCN Đất Đỏ (xã Phước Long Thọ, H.Đất Đỏ) thì bị 2 thanh niên đi xe máy chạy đến tạt sơn khắp người.

Dẫn nguồn tin từ báo Người Lao Động, chị D. bị tạt sơn vào mắt, chị D. hoảng loạn kêu cứu thì 2 đối tượng mới vứt xô sơn lại hiện trường tẩu thoát.

Camera ghi lại hình ảnh 2 đối tượng tạt sơn. Ảnh: Người Lao Động

Chị D. được người dân dìu vào lề đường rồi dùng nước rửa mắt, đầu... Chị D. và em gái sau đó phải nghỉ bán nhiều ngày vì sợ tiếp tục bị trả thù.

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