Bắc Giang: Cháy xưởng gỗ, 1 người chết, 4 người bị thương

Đời sống 24/03/2023 13:04

Vụ cháy xưởng gỗ ở gia đình ông C. khiến 1 người chết, 4 người bị thương, toàn bộ số gỗ cùng máy móc và ô tô bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại khoảng 2,5 tỷ đồng.

Theo thông tin từ báo VTC, sáng ngày 24/3, lãnh đạo xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 0h, tại xưởng gỗ của gia đình ông Vũ Văn C. (SN 1977, ở thôn Đồng Đạo). Thời điểm lửa bùng phát, vợ chồng ông C. và 3 con trai đang ngủ. Khu xưởng sản xuất và nhà ở của gia đình ông C rộng khoảng 450m2.

Sau khi phát hiện vụ cháy, người dân xung quanh tập trung đến ứng cứu, nhanh chóng đưa 5 người ra khỏi đám cháy và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. 

Bắc Giang: Cháy xưởng gỗ, 1 người chết, 4 người bị thương - Ảnh 1
Ảnh: VTC 

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Hiệp Hòa và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an Bắc Giang) huy động xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ và chữa cháy. Dù được khống chế kịp thời nhưng vụ cháy khiến toàn bộ số gỗ và máy móc cùng 1 ô tô, 2 xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại ước tính khoảng 2,5 tỷ đồng.

Dẫn nguồn từ báo An Ninh Thủ Đô, đến sáng nay, nạn nhân Vũ Đức D. (SN 2008, con trai ông C.) tử vong tại bệnh viện do bị ngạt khói và bỏng nặng. Ông C. bị gãy tay chân, vợ ông C. và hai con trai bị bỏng nhẹ. 

Theo lãnh đạo xã Hợp Thịnh, chiều 23/3, gia đình ông C. có hàn xì, tia lửa bắn sang khu chứa mùn cưa dẫn đến nguồn lửa âm ỉ và bốc cháy.

Cũng trong sáng 24/3, UBND xã Hợp Thịnh đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình ông Vũ Văn C. 5 triệu đồng.

 

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