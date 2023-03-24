Bình Phước: Xe Camry bốc cháy dữ dội, tài xế không qua khỏi

Đời sống 24/03/2023 11:34

Rạng sáng ngày 24/03, chiếc xe Camry phát nổ rồi bốc cháy dữ dội, tài xế tử vong ngay sau đó.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TPHCM, ngày 24-3, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an TP Đồng Xoài vẫn đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy xe ô tô khiến một người tử vong.

Chiếc xe bị cháy có nhãn hiệu Camry 51H-535... người đàn ông điều khiển xe ô tô đã tử vong trong xe.

Bình Phước: Xe Camry bốc cháy dữ dội, tài xế không qua khỏi - Ảnh 1
Ảnh: VOV 

Theo thông tin, rạng sáng cùng ngày xe này lưu thông trên đường Nguyễn Thị Định (phường Tân Phú, TP Đồng Xoài) thì bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn.

Sau đó, trong xe bốc cháy dữ dội phía bên trong, do tài xế bất tỉnh nên không thể thoát ra ngoài.

Dẫn nguồn từ báo VOV, khoảng 10 phút sau, vụ cháy được dập tắt. Ngọn lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn phần nội thất trong xe, phía ngoài vẫn còn nguyên vẹn. Tài xế đã tử vong. Từ các giấy tờ tùy thân, công an xác định, nam tài xế tên Đặng Ngọc Phương (50 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 

 

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