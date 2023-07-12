Biển Đông có thể sắp đón liên tiếp 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới

Dự báo có khoảng 2-3 cơn ATNĐ/bão hoạt động trên Biển Đông trong giai đoạn nửa cuối tháng 7 và đầu tháng 8, trong đó khoảng 15-20/7, khả năng xuất hiện các nhiễu động trên dải hội tụ nhiệt đới và phát triển thành ATNĐ/bão trên Biển Đông.
- Biển Đông khả năng sắp có bão, mưa to còn kéo dài
- Cảnh báo bão số 7 đạt cường độ cực đại gây biển động dữ dội, sóng cao từ 9 - 11 mét
Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 11/7, Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo thời tiết trong giai đoạn từ 11/7-10/8.
Theo đó, nắng nóng duy trì từ nay đến 14/7, sau đó thu hẹp phạm vi và tạm thời chấm dứt. Khoảng cuối tháng 7 sang đầu tháng 8 nắng nóng có khả năng xuất hiện trở lại tại Bắc và Trung Bộ.
Về nhiệt độ trung bình thời kỳ này tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ.
Bên cạnh đó, hiện tượng mưa giông kèm lốc, sét, mưa đá vẫn xuất hiện thường xuyên, đặc biệt là Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trong khoảng 18-25/7.
Trong nửa đầu tháng 7, nhiều nơi thuộc khu vực vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rất to, độ ẩm đất tăng cao nên cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét trong những ngày dự báo có mưa thời gian tới ở khu vực trên.
Đáng lưu ý, trong giai đoạn này, dải hội tụ nhiệt đới có xu thế hoạt động nhiều hơn, mạnh hơn và có thể gây thời tiết xấu (mưa giông, lốc xoáy, sóng lớn) trên khu vực Biển Đông.
Dự báo có khoảng 2-3 cơn ATNĐ/bão hoạt động trên Biển Đông trong giai đoạn nửa cuối tháng 7 và đầu tháng 8, trong đó khoảng 15-20/7, khả năng xuất hiện các nhiễu động trên dải hội tụ nhiệt đới và phát triển thành ATNĐ/bão trên Biển Đông.
Theo thông tin từ VTC News, nắng nóng sẽ duy trì từ nay đến 14/7, sau đó nắng nóng thu hẹp phạm vi và tạm thời chấm dứt. Khoảng cuối tháng 7 sang đầu tháng 8, nắng nóng khả năng xuất hiện trở lại tại Bắc Bộ và Trung Bộ.
Nhiệt độ trung bình thời kỳ từ 11/7 đến 10/8 tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C.
Bên cạnh đó, hiện tượng mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá vẫn xuất hiện thường xuyên, đặc biệt là Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trong khoảng 18-25/7.
Nửa đầu tháng 7, nhiều nơi thuộc khu vực vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rất to, độ ẩm đất tăng cao nên cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét trong những ngày dự báo có mưa thời gian tới ở khu vực trên.
Trong thời kỳ từ 11/7-10/8, tổng lượng mưa tại một số nơi thuộc vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 5-15%. Các nơi khác có tổng lượng mưa cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ phổ biến từ 15-30%, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ cao hơn từ 30-60%.
Tác động của nắng nóng, tập trung nhiều ở Bắc Bộ và Trung Bộ, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư, khu vực sản xuất do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng, đặc biệt ở miền Trung.
Ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới/bão trên Biển Đông, do vậy đề phòng gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản của ngư dân. Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.