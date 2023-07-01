Biển Đông có khả năng hứng 1-2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trong tháng 7

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, từ tháng 7 đến tháng 9/2023, có khoảng 6-8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển này, trong đó có khoảng 2-4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

Theo thông tin từ VTC News, thời kỳ đầu tháng 5/2023, trên Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm và suy yếu trên khu vực giữa Biển Đông vào ngày 7/5.

Từ tháng 10-12/2023, số lượng bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông dự báo có khoảng 3-5 cơn và nguy cơ ảnh hưởng đến Trung Bộ, đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ.

Trong tháng 7/2023, Biển Đông có thể xuất hiện 1-2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, khả năng ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Cũng theo cơ quan khí tượng, tháng 6/2023, cả nước xảy ra 4 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Đặc biệt, đợt nắng nóng diện rộng từ 1- 4/6, nhiều nơi tại Bắc Bộ đã quan trắc được giá trị nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ tháng 6.

Có thể xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong tháng 7 - Ảnh: VTC News

Dự báo tháng 7/2023, trung du và đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng xuất hiện nhiều ngày nắng nóng hơn so với trung bình nhiều năm. Trong đó, trung du và đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng tập trung trong khoảng thời kỳ 10-15 ngày đầu tháng, Bắc và Trung Trung Bộ có thể kéo dài hơn.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, trong một tháng tới, nhiệt độ trên cả nước ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C. Riêng tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, nhiệt độ có thể cao hơn 0,5-1 độ C.

Trong khi đó, lượng mưa tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cũng được dự báo cao hơn 5-15% so với cùng kỳ; Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn 5-10%.

Nguyên nhân là gió mùa Tây Nam ở phía nam nhiều khả năng gây ra nhiều ngày có mưa rào và dông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, cục bộ có ngày xuất hiện mưa dông mạnh kèm mưa lớn. Mưa tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối.

Chuyên gia cảnh báo tác động của nắng nóng tập trung nhiều ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ trong những ngày tới, người dân đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư, khu vực sản xuất do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng, đặc biệt ở miền Trung.

Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.