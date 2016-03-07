Bí quyết mua xe máy bền, đẹp và sang chảnh mà lại rẻ

Trước khi mua xe, bạn phải xác định mục đích mua xe của bạn là gì?

Nếu muốn mua xe để di chuyển trên địa hình bằng phẳng, đi chơi, dạo phố, thăm t? vi ếng người thân hay thể hiện “đẳng cấp” của mình… thì xe tay ga sẽ phù hợp với bạn hơn.

Nếu cần mua xe để làm ăn, chuyên chở hàng hóa, di chuyển đường dài và các địa hình đồi núi dốc… thì nên mua xe số, vừa tiết kiệm tài chính lại vừa đáp ứng được nhu cầu sử dụng.

Xem xét khả năng tài chính

Sau khi xác định được mục đích mua xe, người tiêu dùng cần phải xem xét khả năng tài chính của mình có đáp ứng được loại xe mình mong muốn hay không.

Thông thường, với mức giá từ dưới 20 triệu đồng, bạn có thể mua được những loại xe máy số chính hãng mới, còn đối với những dòng xe tay ga phổ biến trên thị trường hiện nay thì có giá từ 25 triệu trở lên.

Một điều đáng lưu ý nữa là khi bạn đã có đủ số tiền để mua xe, cũng nên chuẩn bị dự trù thêm khoảng 3 triệu đống cho các chi phí phát sinh khác như làm giấy tờ biển số xe, thay nhớt lần đầu tiên, lắp kính chiếu hậu, lắp thêm khung inox cho xe thêm đẹp…

Kiểu dáng, kích cỡ xe

Có đủ tiền để mu axe cũng chưa đủ, bạn cần xem xét xem kiểu xe đó có phù hợp với vóc dáng của mình hay không, có an toàn và thoải mái khi vận hành hay không nữa.

Nếu có chiều cao “khiêm tốn” thì bạn không nên chọn các loại xe có yên cao như SH, PS, Dylan…

Nếu có chiều cao trung bình, bạn có thể chọn Air Blade, Lead, SCR (Honda), Attila, Shark, Nouvo (Yamaha)…

Bên cạnh đó, độ tuổi, sở thích, màu sắc và phong cách thời trang… cũng là những tiêu chí quan trọng mà bạn cũng cần chú ý đến.

Nếu bạn có phong cách trẻ trung, năng động và cá tính thì dòng xe có động cơ mạnh mẽ như Jupiter, Hayate, Air Blade, Nouvo…là sự lựa chọn phù hợp.

Nếu có phong cách nữ tính và điệu đàng, các mẫu xe Attila Elizabeth, LX 125, ET, Mio Clasico, PSi,…sẽ hợp với bạn hơn.

Tìm hiểu thông số kỹ thuật và chức năng

Khi mua xe, bạn cũng phải tìm hiểu kỹ các thông số kỹ thuật, ưu nhược điểm của từng loại xe, từ đó đánh giá, so sánh rồi đi đến quyết định cuối cùng.

Bạn có thể tham khảo các chi tiết này trên trang web điện tử hoặc từ bạn bè, người thân, đồng nghiệp, những người đã sử dụng loại xe mà bạn muốn mua.

Mua xe ở đại lý uy tín

Hiện nay, các cửa hàng, đại lí xe máy có rất nhiều nên bạn phải chú ý đến độ uy tín của đại lý, đại lý đó có làm ăn đàng hoàng hay không, cơ sở vật chất ra sao, đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng như thế nào.

Thêm nữa, bạn cũng cần lưu ý đến vấn đề mậu mãi, đọc kỹ thỏa thuận bảo hành, kiểm tra xe định kỳ tại các trung tâm bảo dưỡng xe uy tín.

Chọn thời điểm mua xe thích hợp

Thời điểm mua xe ảnh hưởng rất nhiều đến giá chiếc xe mà bạn mua. Để mua được xe với giá rẻ hơn vài triệu đồng, bạn không nên mua xe khi xe mới ra, khi xe đang “hot” trên thị trường, không mua xe vào đầu tháng, nên chọn thời điểm nhà sản xuất thực hiện "xả hàng" hoặc kích cầu đầu năm.

Theo các chuyên gia, thời điểm mua xe máy tốt nhất trong năm là vào khoảng tháng 8 - 9 hoặc tháng 12, và thời điểm mùa xuân đầu năm vì thời điểm này, các đại lý tích cực giảm giá để đẩy nhanh lượng tiêu thụ.

Trong mỗi tháng, cuối tháng là thời điểm lí tưởng để mua xe vì các đại lý giảm giá bán để đạt chỉ tiêu trong tháng đó.