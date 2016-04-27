Bí quyết mua hàng trực tuyến an toàn và tiết kiệm 100% người có kinh nghiệm mua hàng đều công nhận

Hãy biết đánh giá giá trị thực của món hàng bạn dự định sẽ mua chứ đừng tham một mức giá rẻ quá. Trừ trường hợp người bán chứng minh được lý do hợp lý tại sao nó lại rẻ. Ví dụ, có những người rao bán chiếc iPhone 4 với giá 5 triệu đồng. Thực ra chẳng ai lại dại dột bán món hàng trị giá 15 triệu chỉ lấy có 5 triệu. Nếu bạn không muốn bị lừa nên cân nhắc trước khi quyết định mua hàng.

Có nhiều cách để kiểm tra thông tin chi tiết về người bán hàng, xem họ có phải người bán hàng nghiêm chỉnh hay không, đã có những ai mua hàng của họ chưa. Đầu tiên là hỏi những người bạn biết trên diễn đàn xem họ đã từng mua hàng tại người bán hàng mà bạn định mua chưa. Sau đó bạn có thể kiểm tra các topic bán hàng của người đó.

Nếu thấy có nhiều phản hồi không tốt thì nên cẩn thận. Nếu thấy người đó có tranh cãi với khách hàng thì cũng nên tránh. Bạn cũng không nên mua hàng của những người hayt? vi phạm quy định như dùng thủ thuật để kéo topic (up bài, tạo nick ảo tung hứng), tạo nhiều topic giống nhau...Tiếp theo là kiểm tra thông tin về người bán có thuộc trong danh sách những người không trung thực hay không. Bạn làm việc này bằng cách copy số điện thoại, số tài khoản, tên, hay địa chỉ của người bán lên phần tìm kiếm tuỳ chỉnh (trên menu của trang mạng mà bạn tham gia diễn đàn) để tìm xem những thông tin này.

Những người bán hàng có độ tin cậy cao thường có thời gian tham gia lâu hơn, có nhiều bài viết và tham gia nhiều hoạt động của diễn đàn và được nhiều người biết mặt. Nếu bạn muốn mình cũng đáng tin cậy thì cũng nên tham gia các buổi offline, hội chợ... để được nhiều người biết bạn.

Tiếp theo, bạn cũng nên kiểm tra thông tin người bán này trên Google xem họ có từng có vấn đề trên các trang web khác không. Và để tránh nguy cơ thì bạn cũng không nên mua hàng/dịch vụ của những người hay vi phạm quy định như tạo nhiều topic, dùng thủ thuật để kéo bài (hay còn gọi là up bài). Kinh nghiệm thực tế cho thấy rất nhiều trường hợp tạo nhiều topic/up bài thường bán hàng kém chất lượng, hàng giả, và thậm chí ăn cắp đồ đạc.

Mua hàng cùng bạn bè để được giảm phí vận chuyển

Để tiết kiệm chi phí vận chuyển và được giảm giá, bạn nên rủ bạn bè cùng cơ quan hoặc hàng xóm cùng mua với mình để có một đơn hàng với số lượng đủ lớn để người bán hàng sẵn lòng miễn phí vận chuyển (free shipping) hoặc ít ra cũng làm giảm chi phí vận chuyển. Và vì đơn hàng lớn nên bạn cũng có nhiều cơ hội mua được với giá rẻ hơn.

Mua hàng tại hội chợ hoặc tại những buổi offline

Đừng đánh giá thấp những buổi offline. Qua những buổi offline, nếu bạn đặt hàng cùng nhau bạn cũng được mua với giá rẻ. Ngoài ra, mọi người có thể gặp gỡ và trao đổi những kinh nghiệm mua hàng, chia sẻ những địa chỉ tin cậy. Chính những điều này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian kiểm tra xem ai là người đáng tin, ai là người đáng tránh.

Kiểm tra đơn hàng cẩn thận

Khi đặt mua hàng trên topic của người bán, bạn nên yêu cầu người bán ghi rõ đơn hàng hay giấy biên nhận kèm theo khi giao hàng để bạn kiểm tra. Điều này giúp bạn và người bán tránh những tranh cãi không cần thiết khi người giao hàng giao sai hoặc lấy cắp hàng. Bạn cũng nên góp ý cho người bán nếu họ không giao đơn hàng kèm khi giao hàng.

Khen thưởng, khuyến khích người bán tốt

Khi người bán hàng tốt thành công hơn, đông khách hàng hơn cũng là cơ hội cho họ bán giá hấp dẫn hơn, nâng cao chất lượng và dịch vu hơn. Có rất nhiều cách để bạn khen thưởng và khuyến khích những người bán tốt như:

- Giới thiệu bạn bè và người thân để họ cũng mua hàng của những người bán hàng tốt. Với cách này bạn cũng giúp bạn bè và người thân của mình tiết kiệm thời gian kiểm tra về người bán hàng.

- Đánh giá và cho điểm tốt.

- Đưa ra những bình luận tốt sau khi mua hàng giúp người bán hàng có uy tín với những khách hàng mới của họ.

- Thưởng tiền tips cho chất lượng và dịch vụ tốt.

Đóng góp ý tưởng giúp người bán phục vụ tốt hơn

Nếu bạn có ý tưởng đóng góp để người bán hàng làm tốt hơn công việc của mình thì đó cũng là giúp cho chính bạn và bạn bè của mình mua được những sản phẩm chất lượng và dịch vụ tốt hơn. Ngoài ra, nếu có điều gì bạn chưa ưng ý thì hãy nên chỉ rõ một cách cụ thể và chính xác cho họ và đưa ra những gợi ý để những lần sau họ làm tốt hơn.

Sử dụng đối chất để đối phó trong trường hợp có gian lận

Có thể bạn vẫn gặp những rủi ro khi mua hàng. Trong trường hợp bạn thấy người bán cố tình tham lam gian lận hoặc giao hàng không đúng... thì bạn có thể sử dụng chức năng đốichất trên diễn đàn để yêu cầu có sự điều tra và can thiệp của quản trị viên.

Tự xây dựng uy tín cho mình

Không chỉ người bán mới cần xây dựng uy tín cho mình. Người mua cũng cần phải xây dựng uy tín, vì khi trở thành người mua hàng có uy tín với người bán thì bạn sẽ có thể mua hàng mà không cần chuyển tiền trước, điều này rất quan trọng khi bạn tham gia các giao dịch mua chung với giá rẻ.

Để xây dựng uy tin cho mình (người mua) thì bạn cũng nên tránh những tranh cãi và nên sử dụng những ngôn ngữ tích cực. Thay vì chỉ trích thì hãy chỉ rõ cụ thể những vấn đề và đề xuất những biện pháp xử lý. Nhiệt tình khuyến khích những hành vi tích cực, tham gia trả lời và đóng góp những thông tin hữu ích và đáng tin cậy. Nếu gặp trường hợp bị chỉ trích vô lý, hoặc bị người khác lăng mạ hay chửi bới thì hãy giao những điều đó cho quản trị viên.

Làm hợp đồng với các đơn hàng có giá trị

Để tránh rủi ro trong giao dịch, với các đơn hàng có giá trị lớn (tùy khả năng ngưỡng chịu rủi ro của 2 bên), 2 bên mua/bán nên làm hợp đồng có các điều khoản cụ thể. Hợp đồng sẽ giúp các bạn có đầy đủ cơ sở pháp lý để xử lý khi bên mua hoặc bên bán không hoàn tất giao dịch.