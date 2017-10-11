Bị dân mạng ném đá dữ dội vì 'há miệng chờ sung', thủ khoa chăn lợn nói gì?

Đời sống 11/10/2017 09:30

Trước thông tin Bùi Thị Hà, thủ khoa đầu ra ĐH Sư phạm Hà Nội 2 thất nghiệp ở nhà nuôi lợn suốt 1 năm qua, dân mạng chẳng những không thông cảm mà còn 'ném đá' cô gái vô cùng dữ dội vì tính thụ động, 'há miệng chờ sung'.

Liên quan đến việc Bùi Thị Hà (quê Hà Giang) - thủ khoa Sư phạm Văn của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 phải ở nhà nuôi lợn, làm ruộng trong suốt 1 năm qua vì không xin được việc làm, PV Infonet đã liên hệ trực tiếp với cô để tìm hiểu sự việc. 

Gia đình Hà có 3 chị em, chị gái lớn tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia cũng không xin được việc làm phải ở nhà bán tạp hóa. Em trai Hà đang là học viên năm 4 trường Sỹ quan Chính trị tại Bắc Ninh. Năm 2010, bố Hà qua đời trong một tai nạn giao thông khiến kinh tế gia đình vô cùng khó khăn, một mình mẹ Hà vất vả làm lụng nuôi ba chị em ăn học.

Bị dân mạng ném đá dữ dội vì 'há miệng chờ sung', thủ khoa chăn lợn nói gì? - Ảnh 1
Chia sẻ về trường hợp của thủ khoa Bùi Thị Hà, bà Nguyễn Thị Phương Lan – Chủ tịch UBND TP Hà Giang cho biết giáo viên bậc THPT biên chế đang thừa nên tỉnh chưa có đợt tuyển dụng - Ảnh: Infonet

Từ lúc tốt nghiệp đến nay, Bùi Thị Hà vẫn chưa xin được việc làm và ở nhà phụ gia đình nuôi lợn, làm ruộng. Khi được hỏi lý do tại sao, Hà cho biết cô vẫn đang chờ TP. Hà Giang tổ chức thi tuyển biên chế vào ngành giáo dục.

Sau khi thông tin xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều người tỏ ra vô cùng tiếc nuối khi nhân tài lại không được trọng dụng, bị mai một tài năng quanh việc đồng áng, lợn gà. Một số ý kiến lại thể hiện sự khó hiểu trước quyết định "ở nhà chờ việc" của nữ thủ khoa vì cầm trên tay tấm bằng giỏi, Hà có rất nhiều cơ hội xin việc tại các trường tư thục, các trung tâm giáo dục.

Ngoài ra, có không ít những bình luận "ném đá" Bùi Thị Hà dữ dội vì cho rằng cô quá thụ động, chỉ biết "há miệng chờ sung" và không biết tạo cơ hội cho bản thân. Thực tế cho thấy rất nhiều người phải làm trái ngành nghề và họ đã thành công.

Bị dân mạng ném đá dữ dội vì 'há miệng chờ sung', thủ khoa chăn lợn nói gì? - Ảnh 2
Cư dân mạng "ném đá" nữ thủ khoa dữ dội vì cho rằng cô đang "há miệng chờ sung" và không biết tự tạo cơ hội cho bản thân - Ảnh: Facebook

Bị dân mạng ném đá dữ dội vì 'há miệng chờ sung', thủ khoa chăn lợn nói gì? - Ảnh 3
Thủ khoa cũng chỉ là một danh hiệu, nếu không biết áp dụng vào thực tế và lăn xả tìm cơ hội thì cũng bằng thừa, đây là ý kiến của hầu hết cư dân mạng về trường hợp của Bùi Thị Hà - Ảnh: Facebook

"Trong thời gian chờ đợi em ở nhà phụ giúp mẹ việc đồng áng và nuôi lợn. Thỉnh thoảng em cũng lôi sách vở ra đọc lại cho nhớ kiến thức và sẵn sàng cho tâm thế được đi dạy. Thế nhưng cho đến giờ em vẫn chờ đợi trong vô vọng. Có lẽ hai từ 'biên chế' khó mà em với được", lời chia sẻ của Bùi Thị Hà khiến nhiều người khá ngán ngẩm vì cho rằng cô quá phụ thuộc vào từ "biên chế".

Khi được PV hỏi tại sao không xin dạy hợp đồng tại các trường tư thục của Hà Nội, Hà chỉ cười và nói: "Em có lý do riêng của mình và xin phép không chia sẻ".

Ngoài ra, Hà cũng cho biết sau khi thông tin mình thất nghiệp được đăng tải rộng rãi, một số cơ sở giáo dục tư thục ở Hà Nội có mời cô về làm việc. "Nếu lần này, tỉnh Hà Giang vẫn không 'trọng dụng' em thì em sẽ xuống Hà Nội làm giáo viên hợp đồng dù không muốn điều này", nữ thủ khoa bày tỏ.

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