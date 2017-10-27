Bị đâm đơn ly dị và gia đình chồng đuổi đi: Cô gái trẻ mất tích bí ẩn

Đời sống 27/10/2017 17:02

Thanh hay tâm sự với chị gái rằng mình thường xuyên bị nhà chồng chửi bới và chồng đánh đập. Càng ngày Thanh càng có nhiều biểu hiện của người không tỉnh táo nên khi cô mất tích, gia đình vô cùng lo lắng.

Vợ trẻ mất tích bí ẩn

Gia đình chị Lê Thị Thanh (22 tuổi, ngụ tại xã Khánh Hồng, Yên Khánh, Ninh Bình) đang trong tâm trạng vô cùng bất an vì con gái bỏ nhà đi đã 3 ngày đến nay vẫn không có tin tức gì. 

Theo đó, vào khoảng 8 giờ tối 23/10, một người họ hàng thấy chị Thanh cầm hai túi đồ đứng ở ngã tư Khánh Nhạc (Yên Khánh, Ninh Bình) và đang bắt xe đi đâu đó. Người này đề nghị chở chị về nhà bố mẹ ruột nhưng Thanh không đồng ý.

Thấy vậy, người họ hàng đã thông báo cho gia đình Thanh biết. Tuy nhiên khi mọi người đến nơi, Thanh đã đi mất và không ai rõ Thanh đi đâu, với ai.

Bị đâm đơn ly dị và gia đình chồng đuổi đi: Cô gái trẻ mất tích bí ẩn - Ảnh 1
Người vợ trẻ mất tích đã 3 ngày nay - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Theo Trí Thức Trẻ, khi đi Thanh không mang theo điện thoại vì một cái đã bị chồng thu, cái còn lại bị vứt ở nhà và cũng không có sim bên trong. Hiện gia đình đã trình báo sự việc lên chính quyền địa phương và cầu cứu cơ quan chức năng giúp đỡ tìm kiếm.

Gia đình chồng đuổi đi, bản thân mang bệnh trầm cảm

Gia đình cho biết, từ lúc sinh con gái đầu lòng, Thanh có những biểu hiện bất thường giống như người bị bệnh trầm cảm. Việc Thanh bỏ đi khiến gia đình vô cùng lo lắng, sợ cô làm chuyện dại dột.

Trả lời PV Trí Thức Trẻ, bà Trần Thị Hạt (mẹ ruột Thanh) cho biết Thanh lấy chồng từ năm 15 tuổi. Chồng cô tên Mừng, sống cùng xã, cách nhà 2 km. Hai vợ chồng có 2 con gái (5 tuổi và 2 tuổi) và sống chung với cha mẹ chồng.

Thanh hay tâm sự với chị gái rằng mình thường xuyên bị nhà chồng chửi bới, đánh đập. Càng ngày Thanh càng có nhiều biểu hiện không tỉnh táo.

Bị đâm đơn ly dị và gia đình chồng đuổi đi: Cô gái trẻ mất tích bí ẩn - Ảnh 2
Gia đình sợ Thanh làm chuyện dại dột vì cô có biểu hiện của căn bệnh trầm cảm - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Cũng theo bà Hạt, Thanh bỏ đi vì bị nhà chồng đối xử tệ bạc. Trước ngày Thanh mất tích, chồng cô có đưa đơn ly hôn và bắt ký rồi mang lên tòa nộp. "Tôi nghĩ khi đưa đơn ra toà xong, gia đình chồng đã nói con tôi rằng hết tình hết nghĩa rồi nên đuổi đi", bà Hạt cho biết.

Ngoài ra, sau khi Thanh bỏ đi, bố cô từng sang nhà thông gia để hỏi chuyện thì bố chồng Thanh nói: "Tôi đã đuổi ra khỏi nhà thì tôi hết trách nhiệm, tôi không cho chồng nó đi tìm, tôi thách ông kiện tôi".

Mẹ Thanh nghĩ con gái phát bệnh trầm cảm vì phải làm mẹ ở tuổi còn quá trẻ, hai đứa con liên tục quấy khóc, cộng thêm không được chồng yêu thương và gia đình chồng gây áp lực. 

"Tôi thương nó lắm, ở nhà khôn ngoan khoẻ mạnh, cũng vất vả từ bé, ấy vậy mà đi lấy chồng rồi lại trở nên không tỉnh táo như thế. Cách đây vài hôm, nó kể với chị nó là đang ngủ thì bị chồng vứt rắn và lươn vào giường khiến nó khiếp sợ", bà Hạt nghẹn ngào.

Hôm nay, ông Phạm Quốc Hoàn - Trưởng Công an xã Khánh Hồng xác nhận đã nhận được thông tin chị Thanh mất tích cách đây 3 ngày, hiện đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Ông Hoàn cũng cho biết, nhà chị Thanh khẳng định con gái mình bị nhà chồng đuổi đi, bố chồng chị Thanh có nói rằng "Tôi đã đuổi ra khỏi nhà thì tôi hết trách nhiệm" nhưng khi xã xuống làm việc thì ông ta phủ nhận mình đã nói câu đó.

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