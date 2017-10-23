Vợ đáng thương lãnh án 7 năm tù vì người chồng vũ phu: Khi đau đớn, sợ hãi, tủi nhục bị đẩy đến cực điểm

Đời sống 23/10/2017 11:58

Kết hôn không bao lâu, chồng chị Lanh sa đà vào cờ bạc, rượu chè khiến bao nhiêu của cải tích cóp cũng đội nón ra đi. Mỗi lần say xỉn, anh ta lại lôi vợ con ra đánh đập chửi rủa thậm tệ.

Hôn nhân đẫm nước mắt

Chị Đỗ Thị Lanh, 50 tuổi, trú tại khu Thượng Đạt, phường Tứ Minh (TP Hải Dương) có cuộc hôn nhân đẫm nước mắt với người chồng cờ bạc, rượu chè. Mỗi lần xảy ra mâu thuẫn, chị Lanh lại trở thành bao cát cho chồng trút giận. Hai đứa con cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ cần cha uống rượu say lại lôi con cái ra chửi bới, đánh đập thậm tệ.

Có lần, chị bị chồng đánh ngất xỉu giữa đường. Sau đó, người chồng vũ phu còn lôi vợ xuống ao dìm suýt chết. Cũng may người dân phát hiện kịp thời, chị mới giữ được tính mạng. Chính quyền địa phương nhiều lần gọi người chồng lên trụ sở để răn đe, phạt hành chính nhưng anh ta vẫn chứng nào tật nấy.

Quá sợ hãi trước những trận đòn roi vô cớ, mẹ con chị Lanh nhiều lần phải bỏ chạy, trốn chui trốn lủi trong nhà họ hàng. Nhưng người chồng vũ phu nhất định không để yên, anh ta mang dao và xăng đến dọa giết, dọa đốt nhà họ. Sợ liên lụy người vô tội, chị đành cắn răng trở về nhà, tiếp tục chịu đựng bạo hành. 

Vợ đáng thương lãnh án 7 năm tù vì người chồng vũ phu: Khi đau đớn, sợ hãi, tủi nhục bị đẩy đến cực điểm - Ảnh 1
Bị cáo Đỗ Thị Lanh - Ảnh: Gia Đình & Xã Hội

Đau đớn, tủi nhục bị đẩy đến cực điểm

Đến năm 2014, chị Lanh quyết định ly hôn với người chồng vũ phu. Những tưởng từ nay mẹ con chị sẽ được sống cuộc đời mới tươi đẹp hơn, thế nhưng bi kịch lớn nhất vẫn còn ở phía sau.

Vì không muốn chồng cũ đem hết tài sản, đất đai "nướng" hết vào cờ bạc nên chị Lanh nhất quyết giữ lại để dành cho các con. Lấy lý do chị Lanh giữ hết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai, nhà cửa chung của hai vợ chồng người chồng đã nhiều lần tìm gặp để chửi bới, đòi lại nhưng không được.

Tối 27/11/2016, anh ta cầm dao đến nhà em trai chị Lanh - nơi chị đang ở để đe dọa, uy hiếp nhằm đòi lại giấy tờ. Biết chuyện, họ hàng chị kịp thời can thiệp và đuổi anh này về. Không từ bỏ ý định của mình, 10 giờ sáng hôm sau, anh ta tiếp tục cầm theo một ống tuýp sắt dài gắn thêm một con dao, hùng hổ sang nhà em trai Lanh dọa giết.

Sợ em trai bị thương, chị Lanh liều mình lao tới đoạt hung khí trên tay chồng cũ. Dường như sự uất hận, tủi nhục bị đẩy đến cực điểm, chị dùng cán hung khí đập liên tục vào chân chồng cũ gây tổn hại 26% sức khỏe

Với hành động trên, Viện kiểm sát nhân dân TP Hải Dương đề nghị truy tố bị cáo Lanh tội Cố ý gây thương tích với khung hình phạt từ 2 - 7 năm tù giam. Tuy nhiên, phía bị hại (chồng cũ chị Lanh) không đồng ý với mức án trên và gửi đơn kháng cáo. Tòa án nhân dân TP Hải Dương đã quyết định trả hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát nhân dân TP Hải Dương điều tra bổ sung để làm rõ một số hành vi, tình tiết liên quan.

Từ khóa:   bạo hành gia đình chồng đánh vợ chồng vũ phu

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