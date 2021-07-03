Vậy nên, hẳn không ít bố mẹ sẽ tỏ ra bối rối nếu một ngày con trai của mình "đòi mặc váy đi học ", thậm chí có thể mắng con một trận ra trò.

Từ xưa đến nay, trong cuộc sống thường ngày, mọi người luôn có quan niệm rõ ràng về giới tính: bé gái mặc màu hồng và bé trai mặc màu xanh, bé gái để tóc dài còn bé trai phải cắt tóc ngắn, bé gái thì mặc váy còn bé trai phải mặc quần.

Sau khi thương lượng cùng vợ, cả hai cảm thấy không có lí do gì để phản đối và quyết định dẫn cậu bé tới cửa hàng và chọn mua một chiếc váy màu xanh.

Thế nhưng, một ông bố ở Bắc Kinh (Trung Quốc) vẫn vui vẻ chấp thuận theo ý thích của cậu con trai 7 tuổi, bởi theo lời lý giải của cậu bé, mình thích mặc váy vì chúng rất đẹp và mát.

Cậu bé thích thú thử váy ở trung tâm thương mại - Ảnh: Sixthone.

Cậu bé rất hào hứng và quả quyết muốn mặc váy tới trường. Dù người bố đã dặn trước cho cậu về những điều không vui mà cậu sẽ phải đối mặt, nhưng cậu bé vẫn muốn được mặc váy.

Hôm ấy có tiết Thể dục, người mẹ tỉ mỉ hướng dẫn cho cậu cách không để lộ nội y, thay váy thành quần khi cần thiết, khiến cậu cảm thấy rất “ngầu” và càng thêm hứng thú.

Sau khi người bố chia sẻ hình ảnh của con lên mạng xã hội, rất nhiều người đã bày tỏ sự thích thú, yêu thương dành cho cậu bé, khen cậu có mắt thẩm mĩ không tệ. Tuy nhiên, trái với nụ cười hào hứng khi bước vào trường, cậu bé đã òa khóc khi trở về.

Cậu bé vui vẻ mặc váy đến trường, nhưng bị bạn bè chê cười và cô giáo phê bình - Ảnh: Sixthone.

Bởi hình ảnh một cậu con trai mặc váy đã thu hút rất nhiều ánh nhìn từ giáo viên, phụ huynh tới học sinh. Giáo viên chủ nhiệm lập tức liên lạc với cha mẹ cậu bởi bộ trang phục được cho là “lố lăng”.

Nhiều bé gái cùng đã lớp lên tiếng ủng hộ cậu bé, nhưng cũng không ít những lời châm chọc, chê bai hướng vào cậu.

Theo như người bố kể lại, điều khiến cậu tủi thân nhất không phải là những lời trêu chọc, công kích, mà là một vài bạn học đã cố tình tốc váy của cậu lên nhưng chỉ bị nhắc nhở vài câu. Vậy mà, một giáo viên dạy môn Đạo đức đã trách mắng cậu bé trước lớp, khiến bé cảm thấy mình đã làm điều gì đó sai trái.

Bố mẹ của bé trai muốn khuyến khích con làm những gì mình thích - Ảnh: Sixthone

Đối với người bố, anh cho rằng quan điểm của mỗi người trong chuyện này không giống nhau. Khi chúng ta làm điều gì đó trái với quan niệm đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người, ắt hẳn sẽ gây ra tranh cãi và phải nhận lại những cái nhìn dị nghị.

Còn với anh và vợ, cả hai đều mong muốn con trai có thể vui vẻ sống là mình, lắng nghe chính bản thân mình bởi mỗi người đều mang những giá trị riêng.

Chia sẻ của người bố đã nhận lại nhiều sự quan tâm. Không ít người khen ngợi cách dạy con của hai vợ chồng, giúp bé có thể mạnh mẽ vượt qua những định kiến để khẳng định cá tính và sống thật hạnh phúc.

Không chỉ dừng lại ở đó, câu chuyện này đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, tiếp thêm tự tin để họ sống đúng với những gì mà mình yêu, chỉ cần không đi ngược lại pháp luật và các giá trị đạo đức.

Tuy nhiên, nhiều bố mẹ cũng đưa ra quan điểm sẽ không để con mình vào những tình huống bị bạn bè trêu ghẹo như vậy. Trước khi xã hội có cái nhìn thoáng hơn, họ nhất định sẽ bảo vệ bản thân và con cái.