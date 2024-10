Đại diện Công an Phường 16 cũng cho biết, hiện đã báo vụ việc này lên quận. Đồng thời, trong quá trình xử lí vụ việc, cơ quan điều tra sẽ xuống phòng trọ, nơi cư trú của bé T.K. cùng ba ruột để làm việc.

Theo thông tin từ VTC News, đại diện Công an Phường 16, Quận 8 cho biết, đã tiếp nhận đơn của chị N.T.V. (mẹ ruột bé N.T.K, 6 tuổi) tố cáo chồng cũ là anh N.Q.T (24 tuổi, ngụ Phường 16, Quận 8 – ba ruột bé K.), nghi bạo hành con trai đến mức phải nhập viện cấp cứu.

“Nếu cần thiết sẽ mời những người có liên quan lên công an phường làm việc, như chủ nhà trọ. Hiện tại, công an đã mời chồng cũ của chị V. lên làm việc nhưng chưa liên lạc được với người chồng đó. Chúng tôi sẽ cố gắng xử lí vụ việc đúng người đúng tội”, đại diện Công an Phường 16, Quận 8 thông tin.

Chị N.T.V. mẹ ruột bé T.K. kể lại sự việc - Ảnh: Báo Lao Động

Bé T.K. hiện đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, chị V., buổi sáng (28.9) cho biết, một người đàn ông gần đó ghé phòng trọ của chồng cũ chị là anh N.Q.T (Phường 16, Quận 8), thì phát hiện bé T.K. bị bỏng nặng và nhốt bên trong nhà. Ngay lập tức, người đàn ông này đến trụ sở Công an Phường 16, Quận 8 để nhờ hỗ trợ.