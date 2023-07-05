Ngày 5/7, đại diện xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) thông tin về bé gái 5 tuổi đến nhà cụ nội (xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên) chơi, ngủ qua đêm rồi mất tích.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, khoảng 5h30 ngày 4/7, trong quá trình đi tuần tra dọc tuyến đường liên xã, Công an xã Tiền Phong bất ngờ phát hiện một bé gái khoảng 4-5 tuổi đang lang thang ở khu vực nghĩa trang mà không có người lớn đi cùng. Bé N. đi lạc được cán bộ Công an xã Tiền Phong đưa về trụ sở chăm sóc - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống Lúc này, lực lượng chức năng nghi ngờ cháu bé bị lạc, bản thân không nhớ địa chỉ, số điện thoại người thân trong gia đình. Sau đó, Công an xã Tiền Phong đã đưa cháu bé về trụ sở trông nom và chăm sóc tạm thời.

Ngay sau đó, công an xã tiến hành xác minh, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm người nhà của cháu bé. Đến khoảng 8h cùng ngày, chị Đ.T.L.T (SN 1997, trú tại thôn 4, xã Tiền Phong, cùng thị xã Quảng Yên) đến trụ sở công an xã nhận lại con gái L.Q.N (SN 2018). Mẹ bé gái kể, vào tối ngày 3/7, chị cho con gái sang nhà cụ nội tại xã Liên Vị (thị xã Quảng Yên) chơi và ngủ qua đêm tại đó. Đến sáng sớm ngày 4/7, cháu N. tự mở cổng và đi lạc ở đường liên xã. Sau khi phát hiện sự việc, gia đình, người thân đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy, may mắn nhận được tin báo Công an xã Tiền Phong phát hiện, tìm được bé.

Sau khi nhận lại con gái sau khi đi lạc, chị T. gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tiền Phong đã giúp gia đình tìm và chăm sóc cháu; đồng thời cho hay sẽ rút kinh nghiệm trong việc quản lý, chăm sóc con trẻ của mình và gia đình. Trước đó, theo nguồn tin từ Zingnews, trưa 28/12/2022, N.B.N. (6 tuổi) cùng bạn cùng xóm là T.B.L (11 tuổi) và một số bé khác ra khu vực đường Trịnh Như Khuê (xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM) cách khu trọ khoảng 50 m để chơi. Một trong hai bé gái mất tích được gia đình dán thông báo tìm kiếm - Ảnh: Zingnews Tuy nhiên, đến 14h cùng ngày, người thân không thấy N. và L. nên đi tìm và trình báo công an địa phương. Đến ngày 3/1, chị Nguyễn Thanh Thúy (26 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết đã tìm thấy con gái N. và bạn cùng xóm là L. tại tỉnh Cà Mau sau 7 ngày mất tích.

Bị mẹ kế nhúng tay vào nồi nước đang sôi, bé gái 7 tuổi bị tàn tật suốt đời Một bé gái 7 tuổi đã bị mẹ kế của mình bạo hành đến tàn tật, người phụ nữ này đã nhúng tay của bé gái vào nồi nước đang sôi khiến bé bị bỏng nặng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-gai-5-tuoi-mat-tich-sau-khi-ngu-qua-em-nha-cu-noi-599112.html