Bé gái 5 tuổi mất tích sau khi ngủ qua đêm nhà cụ nội

Đời sống 05/07/2023 15:15

Ngày 5/7, đại diện xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) thông tin về bé gái 5 tuổi đến nhà cụ nội (xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên) chơi, ngủ qua đêm rồi mất tích.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, khoảng 5h30 ngày 4/7, trong quá trình đi tuần tra dọc tuyến đường liên xã, Công an xã Tiền Phong bất ngờ phát hiện một bé gái khoảng 4-5 tuổi đang lang thang ở khu vực nghĩa trang mà không có người lớn đi cùng.

Bé gái 5 tuổi mất tích sau khi ngủ qua đêm nhà cụ nội - Ảnh 1
Bé N. đi lạc được cán bộ Công an xã Tiền Phong đưa về trụ sở chăm sóc - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Lúc này, lực lượng chức năng nghi ngờ cháu bé bị lạc, bản thân không nhớ địa chỉ, số điện thoại người thân trong gia đình. Sau đó, Công an xã Tiền Phong đã đưa cháu bé về trụ sở trông nom và chăm sóc tạm thời.

Ngay sau đó, công an xã tiến hành xác minh, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm người nhà của cháu bé. Đến khoảng 8h cùng ngày, chị Đ.T.L.T (SN 1997, trú tại thôn 4, xã Tiền Phong, cùng thị xã Quảng Yên) đến trụ sở công an xã nhận lại con gái L.Q.N (SN 2018).

Mẹ bé gái kể, vào tối ngày 3/7, chị cho con gái sang nhà cụ nội tại xã Liên Vị (thị xã Quảng Yên) chơi và ngủ qua đêm tại đó. Đến sáng sớm ngày 4/7, cháu N. tự mở cổng và đi lạc ở đường liên xã. Sau khi phát hiện sự việc, gia đình, người thân đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy, may mắn nhận được tin báo Công an xã Tiền Phong phát hiện, tìm được bé.

Sau khi nhận lại con gái sau khi đi lạc, chị T. gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tiền Phong đã giúp gia đình tìm và chăm sóc cháu; đồng thời cho hay sẽ rút kinh nghiệm trong việc quản lý, chăm sóc con trẻ của mình và gia đình.

Trước đó, theo nguồn tin từ Zingnews, trưa 28/12/2022, N.B.N. (6 tuổi) cùng bạn cùng xóm là T.B.L (11 tuổi) và một số bé khác ra khu vực đường Trịnh Như Khuê (xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM) cách khu trọ khoảng 50 m để chơi.

Bé gái 5 tuổi mất tích sau khi ngủ qua đêm nhà cụ nội - Ảnh 2
Một trong hai bé gái mất tích được gia đình dán thông báo tìm kiếm - Ảnh: Zingnews

Tuy nhiên, đến 14h cùng ngày, người thân không thấy N. và L. nên đi tìm và trình báo công an địa phương.

Đến ngày 3/1, chị Nguyễn Thanh Thúy (26 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết đã tìm thấy con gái N. và bạn cùng xóm là L. tại tỉnh Cà Mau sau 7 ngày mất tích.

Bị mẹ kế nhúng tay vào nồi nước đang sôi, bé gái 7 tuổi bị tàn tật suốt đời

Bị mẹ kế nhúng tay vào nồi nước đang sôi, bé gái 7 tuổi bị tàn tật suốt đời

Một bé gái 7 tuổi đã bị mẹ kế của mình bạo hành đến tàn tật, người phụ nữ này đã nhúng tay của bé gái vào nồi nước đang sôi khiến bé bị bỏng nặng.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái mất tích nghĩa trang đi lạc bé gái đi lạc

TIN MỚI NHẤT

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tâm sự 15 phút trước
Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Sao quốc tế 22 phút trước
Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Hậu trường 32 phút trước
Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Sao quốc tế 36 phút trước
Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Video 1 giờ 0 phút trước
Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ