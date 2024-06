Trong lúc đi đánh bắt hải sản các ngư dân đã phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt trên bờ biển Quảng Nam.

Theo thông tin từ báo Dân Trí: Ngày 12/6, Công an thành phố Hội An, Quảng Nam thông báo tìm thân nhân của 1 thi thể chưa xác định danh tính trôi dạt trên biển được ngư dân bàn giao lại.

Theo thông tin, chiều tối ngày 9/6, trong lúc đang hành nghề trên biển, ông Nguyễn Văn Mười (trú xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) chủ phương tiện QNa 95221 TS, phát hiện 1 thi thể nam giới trôi dạt và đang trong quá trình phân hủy.

Ông Mười cùng 7 thuyền viên trên tàu tiến hành vớt thi thể và thông báo cho Trạm Biên phòng Cửa Đại, thành phố Hội An.

Đến khoảng 22h cùng ngày, ông Mười đưa thi thể vào bờ và đến Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Đại trình báo, bàn giao.

Một số đồ dùng trên thi thể nạn nhân (Ảnh: Dân Trí)

Công an thành phố Hội An trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự tiến hành khám nghiệm để xác định rõ danh tính nạn nhân.

Qua kiểm tra, Công an thành phố Hội An xác nhận nạn nhân là nam giới trạc tuổi 25-35 tuổi, cao khoảng 174cm, bên trên mặt áo sơ mi màu xanh dương size áo XL, bên dưới mặt quần kaki màu đen có logo in Vinh Phat, size 32; tại miệng phát hiện răng giả R1.1, R1.2, R2.1, R2.2, răng khểnh R2.3, răng sâu R3.6, R4.5.

Công an thành phố Hội An thông báo ai là người thân nạn nhân có đặc điểm nêu trên liên hệ đến đơn vị để làm việc.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, sáng nay người dân cũng đã tìm thấy thi thể người mẹ bị lũ cuốn trôi những ngày trước tại Yên Bái: Vào lúc 8h sáng ngày 12/6/2024, các lực lượng tìm kiếm của huyện Bát Xát và xã Bản Vược (Bát Xát, Lào Cai) đã tìm thấy thi thể người mẹ là Lý Thị Ngh. trên sông Hồng, thuộc địa phận thôn 1 (xã Đào Thịnh, Trấn Yên, Yên Bái).

Trước đó, vào khoảng 14 giờ chiều ngày 10/6, các lực lượng chức năng của tỉnh Lào Cai cùng người dân đã tìm thấy thi thể cháu Lý Bảo N. (con chị Ngh.) trên sông Hồng, thuộc thôn Ù Sóc (Tân Thượng, Văn Bàn, Lào Cai). Vị trí tìm thấy cách khu vực bị nạn khoảng hơn 80km.

Hai mẹ con chị Ngh. bị lũ cuốn trôi mất tích khi đang ngủ tại lán trông coi ao cá, ở thôn 1, xã Bản Vược. Hiện, gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về mai táng theo phong tục địa phương.

