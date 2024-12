Ngày 9/12, Công an thành phố Dĩ An, Bình Dương đang điều tra vụ một người đàn ông tử vong dưới một trạm biến áp ở phường Dĩ An.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, vụ việc xảy ra tại trạm biến áp của nhà kho trên đường số 8, Khu công nghiệp Sóng Thần, TP Dĩ An. Cụ thể, tối 8/12, một số khu vực tại TP Dĩ An bị cúp điện đột ngột không nằm trong kế hoạch của điện lực, nghi đường dây điện bị sự cố nên các nhân viên điện lực đi kiểm tra. Lần theo đường dây điện đến khu vực đường số 8, Khu công nghiệp Sóng Thần, nhân viên điện lực phát hiện sự cố bắt nguồn từ trạm biến áp của nhà kho trên đường này. Thời điểm này bên trong nhà kho không có công nhân, cổng khóa ngoài, trạm biến áp nằm trong sân của nhà kho nên nhân viên điện lực phải liên hệ bảo vệ để mở cổng. Khi vào trong nhà kho để kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông nằm chết dưới chân trạm biến áp. Sau sự cố cúp điện, nhân viên điện lực đi kiểm tra thì tá hoả phát hiện một người nằm tử vong dưới trạm biến áp trên địa bàn TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương - Ảnh: Báo Lao Động Theo thông tin từ báo Lao Động, nhận tin báo, Công an TP Dĩ An đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Tại hiện trường, phần đầu nạn nhân bị thương nghi do bị rơi từ trên cao xuống, một cầu chì bảo vệ trạm biến áp đã hạ xuống, trên dây điện vẫn còn dính lại chiếc kìm. Sáng 9/12, danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Bá P (SN 1981, quê Cần Thơ). Vụ việc đang được điều tra làm rõ.