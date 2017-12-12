Trưa nay (12/12), Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đang tiến hành phong tỏa hiện trường vụ án mạng xảy ra tại căn nhà trong hẻm 78, đường Chương Dương, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức. Ba nạn nhân là Nguyễn Văn Linh (51 tuổi), Lê Thị Kim Liên (44 tuổi, vợ ông Linh) và Nguyễn Thanh Nguyên (15 tuổi, con trai ông Linh).

Theo kết quả khám nghiệm, Ông Linh tử vong trong tư thế treo cổ, vợ và con trai nằm gục dưới sàn, miệng sùi bọt nghi do uống thuốc độc.

Theo thông tin từ Dân Việt, sáng nay (12/12), người thân của ông Nguyễn Văn Linh đến nhà tìm thì bàng hoàng phát hiện 3 người trong gia đình đã tử vong. Ngay sau đó, người này nhanh chóng báo tin cho cơ quan công an.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời lấy lời khai của một vài nhân chứng nhằm điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của 3 người trong gia đình ông Linh. Lãnh đạo Công an quận Thủ Đức cho biết, có khả năng vì mâu thuẫn gia đình mà người chồng đã sát hại vợ con rồi treo cổ tự tử.

Người dân sống trong khu phố vô cùng bàng hoàng trước sự ra đi của cả gia đình ông Linh. Họ cho biết, hằng ngày, người vợ bán súp cua, đồ ăn vặt trước nhà, còn chồng thì đi làm. Đứa con trai chỉ mới 15 tuổi, có dấu hiệu khờ khạo.

Vì tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an quận Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.