Ngày 24/2, thông tin từ chính quyền xã Đông Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án nghiêm trọng, một nam thanh niên đã dùng dao đâm mẹ mình rồi tự tử.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, khoảng 17h40 ngày 23/2, nhiều người dân phát hiện tại nhà riêng bà L.T.T (SN 1956) trú tại xã Đông Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An có 2 người bị thương nặng ở vùng bụng do bị dao đâm. Nạn nhân là bà L.T.T cùng con trai D.T.Đ (SN 1990).

Ngay khi phát hiện vụ việc, những người dân xung quanh đã lập tức đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời báo lực lượng chức năng.

Hiện trường sự việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trước đó, hàng xóm thấy hai mẹ con bà L.T.T có tranh cãi nhau liên quan đến việc vợ chồng anh Đ phải sớm sinh con. Sau đó, thấy tiếng bà L.T.T la hét thất thanh, người dân chạy sang thì thấy anh D.T.Đ đang cầm con dao đâm vào bụng để cố tự sát.

Cũng theo nguồn tin, hiện cả hai mẹ con bà L.T.T đều đã được chuyển xuống cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

