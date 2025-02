Ngày 24/2, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy, khiến một người tử vong.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, vào khoảng 8h30 ngày 24/2, tài xế điều khiển xe tải mang biển số 50H-354xx di chuyển trên đường Nguyễn Du, hướng từ ngã ba Cửu Long vào khu công nghiệp Visip 1, phường Bình Hòa, TP Thuận An. Khi xe tải đi qua điểm giao với đường Bùi Hữu Nghĩa khoảng 100m, đã xảy ra va chạm với xe máy biển số 79N3-211xx do chị N.Q.A. (27 tuổi, ngụ Khánh Hòa) điều khiển.

Hậu quả của vụ va chạm khiến chị A. ngã xuống đường và bị bánh xe tải cán qua, tử vong tại chỗ. Công an TP Thuận An đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm cách xe tải khoảng 15m, xung quanh là nhiều mảnh vỡ và các bịch đồ ăn rơi vãi. Cô gái là bạn của nạn nhân, đã chạy tới hiện trường và bật khóc khi biết tin dữ.

Theo lời kể của cô gái, chị A. làm việc cho một công ty dược và đang ở trọ tại TPHCM. Sáng nay, chị A. được nghỉ làm và đã chạy xe máy lên Bình Dương để thăm bạn.

Trên đường đi, chị đã ghé quán mua đồ ăn sáng mang đến cho bạn, nhưng không may gặp tai nạn thương tâm khi gần đến nơi.

Cô gái là bạn của nạn nhân bật khóc tại hiện trường - Ảnh: Báo Dân trí

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

