"Bạn gái " cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng là ai mà khiến cả cộng đồng mạng xôn xao vì thấy những lời yêu thương được gửi đến anh khi vừa lập được chiến tích

Được biết, bạn gái Nhâm Mạnh Dũng tên Quế Linh (sinh năm 2000). Cô nàng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, hiện đang theo học tại trường Đại học Thủ đô, là một hot girl xinh đẹp và có vóc dáng gợi cảm không thua gì người mẫu. Dù chưa chính thức công khai nhưng Nhâm Mạnh Dũng đã rất nhiều lần tích cực tương tác với Quế Linh trên trang cá nhân.

Nhan sắc hot girl của bạn gái Nhâm Mạnh Dũng

Cô nàng có hẳn một trang fanpage với đông đảo lượt người yêu thích.