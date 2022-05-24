"Bạn gái " cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng là ai mà khiến cả cộng đồng mạng xôn xao vì thấy những lời yêu thương được gửi đến anh khi vừa lập được chiến tích

Đời sống 24/05/2022 15:36

Chắn hẳn cái tên Nhâm Mạnh Dũng là từ khóa được nhiều người nhắc đến và tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội . Bởi cầu thủ là người ghi bàn thắng quyết định giúp đội tuyển U23 Việt Nam trở thành nhà vô địch tại giải đấu SEA Games 31 lần này. Theo đó, những thông tin bên lề liên quan đến Nhâm Mạnh Dũng cũng khiến mọi người tò mò, trong đó có thông tin bạn gái của anh.

Được biết, bạn gái Nhâm Mạnh Dũng tên Quế Linh (sinh năm 2000). Cô nàng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, hiện đang theo học tại trường Đại học Thủ đô, là một hot girl xinh đẹp và có vóc dáng gợi cảm không thua gì người mẫu. Dù chưa chính thức công khai nhưng Nhâm Mạnh Dũng đã rất nhiều lần tích cực tương tác với Quế Linh trên trang cá nhân.

'Bạn gái ' cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng là ai mà khiến cả cộng đồng mạng xôn xao vì thấy những lời yêu thương được gửi đến anh khi vừa lập được chiến tích - Ảnh 1
Nhan sắc hot girl của bạn gái Nhâm Mạnh Dũng

Cô nàng có hẳn một trang fanpage với đông đảo lượt người yêu thích.

'Bạn gái ' cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng là ai mà khiến cả cộng đồng mạng xôn xao vì thấy những lời yêu thương được gửi đến anh khi vừa lập được chiến tích - Ảnh 2
Kênh tiktok bạn gái Mạnh Dũng

 Hiện ngoài công việc học tập, Quế Linh là chủ một shop thời trang, mỹ phẩm. Cô còn là một trong những nàng WAGs xinh đẹp nhất Việt Nam.

'Bạn gái ' cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng là ai mà khiến cả cộng đồng mạng xôn xao vì thấy những lời yêu thương được gửi đến anh khi vừa lập được chiến tích - Ảnh 3
Vóc dáng cũng vô cùng xuất sắc, không hề thua kém một người mẫu nào

Nhâm Mạnh Dũng và bạn gái hot girl thường chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm.
Quế Linh chia sẻ, cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2020, cô còn khen Mạnh Dũng là chàng trai đảm đang, trưởng thành.

'Bạn gái ' cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng là ai mà khiến cả cộng đồng mạng xôn xao vì thấy những lời yêu thương được gửi đến anh khi vừa lập được chiến tích - Ảnh 4
Quế Linh và Nhâm Mạnh Dũng đã có hơn 2 năm yêu nhau

 Chúc mừng chiến thắng của bạn trai và tuyển U23, bạn gái Nhâm Mạnh Dũng đã đăng tải dòng trạng thái chúc mừng lên story: "Cả nhà mình yêu anh. Chúc mừng U23 Việt Nam", kèm theo đó là hình ảnh người yêu cùng đồng đội đang ăn mừng.

'Bạn gái ' cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng là ai mà khiến cả cộng đồng mạng xôn xao vì thấy những lời yêu thương được gửi đến anh khi vừa lập được chiến tích - Ảnh 5
Cả 2 không ngại chia sẻ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc hết nấc bên cạnh nhau

 

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