HLV Park Hang Seo đã chính thức chia tay Đội tuyển U23 Việt Nam để nhường chỗ cho người kế nhiệm. Chia sẻ trước truyền thông, HLV người Hàn Quốc tiết lộ từng bị stress rất nặng trước trận Chung kết SEA Games 31 với U23 Thái Lan

Những ngày qua, khán giả yêu mến bóng đá Việt Nam không khỏi vỡ òa hạnh phúc khi Việt Nam chiến thắng trận Chung kết SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan. Xuyên suốt thời gian hơn nửa tháng trước ngày thi đấu, hơn ai hết, HLV Park Hang Seo là người không khỏi lo lắng và không ngừng nỗ lực giúp đỡ đội tuyển bước lên đài vinh quang. Vừa qua, trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang Seo thừa nhận gặp vấn đề tâm lý tới mức mất ngủ trước ngày diễn ra trận Chung kết Việt Nam - Thái Lan. Đồng thời, HLV cũng gửi lời tri ân đến đội tuyển và khán giả trong lần cuối cùng 'cầm quân' cùng U23 Việt Nam: "SEA Games 31 là giải đấu có rất nhiều ý nghĩa đối với cá nhân tôi. 2 năm trước, tôi và U23 Việt Nam đã thành công đem về tấm HCV bóng đá nam đầu tiên sau 60 năm chờ đợi. Lần này, giải đấu được tổ chức trên sân nhà. Tôi hiểu kỳ vọng của người hâm mộ là rất lớn và biết bản thân phải có trách nhiệm đáp ứng được sự kỳ vọng đó.

Trận đấu lần này cũng là lần cuối cùng HLV Park đồng hành cùng ĐT Việt Nam - Ảnh: Internet Đây là trận đấu cuối cùng của tôi cùng lứa U23 Việt Nam. Cũng là trận đấu được mong chờ nhất khi chúng ta tái ngộ đối thủ số 1 khu vực. Ở lần gặp nhau gần nhất tôi đã không thể giúp Việt Nam vượt qua Thái Lan để bảo vệ chức vô địch AFF Cup. Bởi vậy tôi bị stress rất nặng và không thể ngủ được. Tất nhiên điều này cũng đem lại cho tôi nhiều cảm xúc và quyết tâm giành chiến thắng hơn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ, ban huấn luyện cũng như tất cả người hâm mộ Việt Nam đã luôn đồng hành để đem về tấm HCV SEA Games lần thứ 2. Chức vô địch này là dành cho tất cả các bạn".

HLv Park gây được nhiều ấn tượng trong lòng người hâm mộ bóng đá suốt thời gian đồng hành cùng DDT Việt Nam - Ảnh: Internet Chia sẻ thêm về sự cạnh tranh giữa 2 nền bóng đá Việt Nam - Thái Lan, nhà cầm quân 64 tuổi nói thêm: "Thú thực tôi từng lo lắng U23 Việt Nam sẽ không thể giành chiến thắng trước U23 Thái Lan. Họ đã thể hiện được một phong độ rất ấn tượng khi ghi được nhiều bàn thắng nhất giải và chỉ kém một chút may mắn ở trận đấu cuối cùng. Sự kình địch này tốt cho sự phát triển của nền thể thao mỗi nước cũng như toàn khu vực". Thuyền trưởng của Đt Việt Nam tiết lộ từng stress rất nặng trước đêm thi đấu - Ảnh: Internet Được biết, sau chiến thắng này, U23 Việt Nam sẽ nhanh chóng bước vào Vòng chung kết U23 châu Á 2022. Các cầu thủ trẻ sẽ có dịp tái ngộ U23 Thái Lan ngay ở loạt trận đầu tiên diễn ra ngày 2/6 tới. Đặc biệt, trong lần thi đấu này, các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ chịu hướng dẫn với người kế nhiệm mới là HLV Gong Oh Kyun. Khán giả đang rất nóng lòng mong chờ đêm thi đấu diễn ra và hy vọng Việt Nam sẽ được xướng tên vang dội tại SEA Games 31.

Sau chiến thắng trước đại kình địch Thái Lan, HLV Park Hang Seo so sánh "nóc nhà quyền lực" với cún cưng khiến nhiều người bật cười 'Mỗi lần có trận đấu thắng thua, thái độ vợ tôi khác. Trong khi Tani (cún cưng - PV) thì không như vậy, nó vẫn ấm áp và vui vẻ với tôi như bình thường', HLV Park Hang Seo hài hước nói về vợ và chú cún cưng.

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