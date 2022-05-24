Sau chiến thắng trước đại kình địch Thái Lan, HLV Park Hang Seo so sánh "nóc nhà quyền lực" với cún cưng khiến nhiều người bật cười

'Mỗi lần có trận đấu thắng thua, thái độ vợ tôi khác. Trong khi Tani (cún cưng - PV) thì không như vậy, nó vẫn ấm áp và vui vẻ với tôi như bình thường', HLV Park Hang Seo hài hước nói về vợ và chú cún cưng.

Với chiến thắng cách biệt 1-0, U23 Việt Nam đã xuất sắc bảo vệ thành công "ngôi vương" trong nền bóng đá khu vực. Không chỉ có các cầu thủ trên sân mà vận động viên theo dõi trực tiếp trên khán đài cũng như hàng triệu trái tim khắp cả nước đều hoà chung niềm vui sướng hạnh phúc. Và đặc biệt nhất không thể không nhắc đến công lao của HLV Park Hang Seo, vị chiến lược gia 64 tuổi, người thầy đáng kính đối với các cầu thủ đang thi đấu cho đội tuyển nước nhà. HLV Park Hang Seo nhiệt huyết trên sân cỏ. Ảnh: Thanh Niên

Là một người thầy tận tụy, hết mình trên sân cỏ cùng học trò, nhưng khi quay trở về nhà, HLV Park Hang Seo cũng có những giây phút bình yên cho riêng mình. Ông rất yêu thú cưng và chú cún trong nhà được đặt tên là Tani. Khi nghe một phóng viên của Thanh Niên nói nuôi đến 7 chú thú cưng, ông Park tỏ vẻ sửng sốt và không ngừng ngợi khen: "Nuôi được 7 chú chó là khó đấy. Tôi nuôi có mỗi một con mà đã thấy khó khăn. Tôi từng muốn nuôi thêm nữa mà thấy vất vả quá nên thôi. Chú chó cưng nhà tôi tên là Tani. Mỗi lần tôi về là nó rất vui. Gia đình tôi có 3 người nhưng chúng tôi ít nói chuyện. Từ ngày có Tani về thì cả nhà nói chuyện được với nhau rất là nhiều".

Ông cũng cho biết rằng có thú cưng là một điều tuyệt vời. "Bạn biết không, ở nhà nhiều khi tôi đi ngủ, tỉnh dậy đã thấy Tani nằm bên cạnh. Tôi cảm nhận rõ Tani trao tất cả tình cảm của nó cho mình. Mỗi lần có trận đấu thắng thua, thái độ vợ tôi khác. Trong khi Tani thì không như vậy, nó vẫn ấm áp và vui vẻ với tôi như bình thường" - ông Park bật cười sảng khoái. Vị "thuyền trưởng" đội tuyển Việt Nam rất yêu quý thú cưng. Ảnh: Internet Chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam vào tối ngày 22/5 mang nhiều ý nghĩa to lớn, không chỉ dành cho người hâm mộ, ban huấn luyện mà còn là món quà dành cho HLV Park Hang Seo. Bởi lẽ sau chung kết tối 22/5, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ chính thức nói lời tạm biệt cương vị HLV trưởng dẫn dắt tuyển trẻ. Thời gian tới, ông sẽ chỉ tập trung tinh thần huấn luyện cho Đội tuyển quốc gia Việt Nam để phát huy sức mạnh của nền bóng đá trong khu vực và tiến xa hơn nữa. Đây là quyết định đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thảo luận thống nhất từ cuối năm 2021 để giúp thầy Park có được trạng thái tốt nhất cho công việc. Sau khi SEA Games 31 kết thúc, HLV Park Hang Seo sẽ bàn giao lại công việc ở tuyển trẻ cho người đồng hương là HLV Gong Oh Kyun.

Người dân cả nước đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng lộng lẫy của U23 Việt Nam tại SEA Games 31 Tối 22/5/2022, người hâm mộ bóng đá tại nhiều địa phương trên cả nước đã đổ ra đường với ngập tràn cờ đỏ sao vàng ăn mừng Huy chương Vàng SEA Games 31 của đội tuyển U23 Việt Nam.

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