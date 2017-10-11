Bài viết về ngày phụ nữ việt nam 20/10 và những lời chúc mừng ấn tượng dành tặng người phụ nữ

Đời sống 11/10/2017 22:26

Tổng hợp những bài viết và lời chúc mừng hay nhất, ấn tượng nhất tặng mẹ, vợ và chị em phụ nữ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Internet đầy rẫy các bài viết về ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 nhấn mạnh đến vai trò và tầm quan trọng của người phụ nữ Việt trong xã hội hiện đại. Thơ văn, âm nhạc, bài phát biểu, tâm sự...tất cả đều có hết. Trong phần dưới đây, hãy cùng Phụ nữ và Gia đình điểm qua một số chia sẻ ấn tượng nhất về ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 nhé.

Phụ nữ Việt Nam
Phụ nữ Việt Nam. Nguồn: Internet.

Có người cho rằng phụ nữ giống như âm nhạc vậy. Họ xinh đẹp, bình an, hấp dẫn và cao quý. Dường như tất cả mọi sự bí ẩn trên thế giới này đều nằm trong tâm hồn và đôi mắt của họ đến mức mà chẳng có gì có thể sánh nổi. Sự bí ẩn luôn thôi thúc, cuốn hút cánh mày râu đào sâu khám phá, truy lùng và tìm mọi cách để chinh phục. Để rồi khi thực sự chạm tới, chính họ lại bắt đầu cảm thấy mình nhỏ bé trước người phụ nữ.

Thế nên, có người đã từng mượn những vần thơ này để thổ lộ với vợ của mình trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 như một lời thú nhận.

Có những lúc trốn xô bồ, ta về tựa vào em

Như con tàu viễn dương thả neo bám vào đất mẹ

Cuộc đời lặng thầm, cuộc đời gào thét

Trở về bên em, ta trở lại chính mình” - Thơ Văn Công Hùng.

 

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Nguồn: Internet.
 

Trong khi đó, những gã đàn ông si mê vợ của mình đến mức tôn thờ và khẳng định rằng chẳng bao giờ có thể sống thiếu vợ lại cực kỳ mê thơ Hữu Thỉnh.

“Anh xa em

Trăng cũng lẻ

Mặt trời cũng lẻ

Biển vẫn cậy mình dài rộng thế

Vắng cánh buồm một chút… đã cô đơn

Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn

Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím

Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến

Dù sóng đã làm anh

Nghiêng ngả

Vì em!”

Một phần vì thơ Hữu Thỉnh hay, một phần vì những câu thơ này đã giúp họ cởi mở được tấm lòng và nói thật! Họ muốn thể hiện sự trân trọng, tôn thờ, ngưỡng mộ và ghi nhận thực sự đối với người bạn đời trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Họ thấu hiểu những khó khăn, nỗi khổ và sự hy sinh mà người vợ của mình phải chịu đựng. Và nhân ngày của vợ, họ muốn bộc bạch những cảm xúc của mình ra ngoài và chọn thơ Hữu Thỉnh dường như là lựa chọn số 1.

Với những ai chưa tìm được cho mình một bài viết về ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 thật hay để tặng mẹ, tặng vợ, tặng các chị thì hãy ngó qua những lời chúc hay nhất sau đây nhé.

Lời chúc tặng mẹ ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Lời chúc tặng mẹ ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Nguồn: Internet.

1. Mẹ yêu! Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, con kính chúc mẹ luôn vui vẻ, hạnh phúc, sống lâu trăm tuổi và luôn có những khoảnh khắc đẹp tuổi già cùng con cháu. Con luôn tự hào vì được sinh ra là con của mẹ.

2. Con cám ơn mẹ rất nhiều vì mẹ đã sinh ra con và nuôi con khôn lớn. Mẹ đã cho con một tuổi thơ tuyệt vời nhất và mang đến cho con một cơ hội được thành người. Những gì con làm được hôm nay chính là nhờ công dưỡng dục của mẹ. Mẹ luôn ở trong trái tim con. Con yêu mẹ rất nhiều.

3. Em à! Ngày phụ nữ Việt Nam 20 10, anh muốn nói với em rằng, em là người phụ nữ đẹp nhất trong trái tim anh. Người luôn động viên anh và giúp anh vượt qua mọi sóng gió. Em là mãi mãi và duy nhất.

4. Em à! Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, anh chẳng muốn nói gì nhiều. Bởi vì anh muốn hành động nhiều hơn bằng việc quan tâm, chăm sóc và san sẻ cùng em gánh nặng gia đình. Hãy tin tưởng vào anh em nhé.

Còn bạn, bạn muốn nói điều gì?

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Từ khóa:   ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 20 tháng 10

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